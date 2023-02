Sisters Up, Puppini Sisters italiane/ “Sogniamo di fare della musica la nostra vita”

Le Sisters up sono un trio di cantanti che ha partecipato al programma di Rai Uno, Tali e Quali e oggi sono state intervistate da I Fatti Vostri. Ma che lavoro fanno? Giuliana, una delle tre Sisters Up, ha raccontato: “Mi occupo di make up fino ad oggi, da domani sono disoccupata ma va bene così”. Quindi Ornella: “Sono una personal shopper, lavoro per negozi di moda, faccio musica da tutta la vita perchè mio papà è un cantante”. Susanna: “Io ho un figlio di 32 anni e dei cuccioletti pelosi e mi occupo della casa. Sono stata io a creare le Sisters Up. Sette anni fa ho sentito un brano swing di un altro gruppo, le Puppini Sisters, e mi è venuta l’idea di formare questo trio che poi in realtà siamo una band perchè ci sono anche i musicisti”.

Quindi Giuliana ha ripreso la parola:”La redazione di Tali e Quali ha chiamato Carmelo, il marito di Susanna, che è il musicista della band. Abbiamo pensato ad uno scherzo ma poi è stata una gioia, stupendo e indescrivibile”. Di nuovo Susanna: “Ho una gran bella famiglia e quello è il mio sogno. Comunque mai ci saremmo immaginite di poter imitare le Puppini Sisters”.

SISTERS UP: “SOGNIAMO IN GRANDE”

Ancora Giuliana: “I nostri sogni? Fare uno show teatrale, magari aprire qualche concerto, oppure lavorare in televisione, una bella tv come questa. Quando uno deve sognare sogna in grande. Arrivare a Sanremo? Sogniamo”. Prima di congedarsi dalla Piazza del programma di Rai Due, le Sisters Up si sono esibite in un bel medley dedicato al Festival di Sanremo, attualmente in corso, con una serie di alcuni brani iconici che hanno fatto la storia della prestigiosa kermesse dell’Ariston.

“In bocca al lupo ragazze per la vostra carriera – si è congedato il conduttore Salvo Sottile – speriamo che sia l’inizio di un lungo viaggio”. La speranza, ovviamente, è che dopo l’enorme successo riscontrato grazie alla prima serata di Rai Uno, le Sisters Up possano realmente fare della musica la loro vita.

