Sito Agenzia delle Entrate è down/ Home page irraggiungibile: cosa succede?

Il sito dell’Agenzia delle Entrate risulta essere irraggiungibile, down. Se infatti si digita l’indirizzo sulla barra del browser del sito suddetto, compare una semplice pagina bianca con il logo dell’Agenzia in alto a sinistra e in mezzo un messaggio “Pagina non trovata”, con un link per tornare alla home che però non funziona. Il disservizio è in corso da stamane e al momento risulta essere ancora presente, anche se in alcune zone d’Italia sembrerebbe che la situazione si sia sbloccata.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto visto che non sono arrivate comunicazioni ufficiali a riguardo, ma si sa per certo che chiunque volesse accedere al portale per svolgere delle operazioni online dovrà attendere il ripristino dello stesso portale. Secondo quanto riferito da redhotcyber.com, pare si siano verificati dei problemi dalla notte scorsa, e si sta cercando di far ripartire la macchina un po’ alla volta. Nel frattempo, sempre per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate, è in corso una campagna di phishing, una classica email che mira a far “abboccare all’amo” l’italiano non troppo avvezzo alla tecnologia.

SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DOWN, IN CORSO ANCHE CAMPAGNA DI PHISHING

Come spiegato dal CERT-AGID l’obiettivo della nuova campagna è quella di fare in modo che un utente clicchi su un sito clone di quello dell’Agenzia delle Entrate, quindi un portale fake, per poi rubargli credenziali ma anche e soprattutto dati sensibili e informazioni private. La campagna phishing è scattata lo scorso 6 febbraio e sta cercando di colpire quanto più utenti possibili. A riguardo viene spedita un’email con oggetto “Avviso Raccomandata”, dove si comunica un codice alfanumerico con richiamo poi ad una notifica con ente emittente Agenzia Delle Entrate.

L’obiettivo è quello di far cliccare su un link l’utente, quindi viene fatto andare lo stesso su un sito, che a sua volta porta la vittima sul portale web clone. A quel punto verranno richieste delle credenziali da parte del sito specchio, che risulta comunque essere ben fatto e quindi altamente confondibile. Ricordiamo di dubitare sempre da queste email, e in caso di dubbi è sempre bene fare un giro sul web per capire se vi siano delle frodi in atto.











