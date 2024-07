Se avete giocato al Million Day e volete sapere se avete vinto, allora siete nel posto giusto. Fra poco scopriremo infatti quali sono stati i numeri vincenti della seconda estrazione di oggi, sabato 27 luglio 2024, precisamente quella delle ore 20:30. Passato il concorso delle ore 13:00, che forse ha già regalato qualche milione di euro, è quindi tempo di concentrarsi sulla seconda ed ultima possibilità odierna, e se ancora siete indecisi su quali numeri puntare, vi segnaliamo noi qualche cifra.

Per la prima cinquina classica Million Day, in vista dell’estrazione di oggi, spazio a 10, 21, 33, 45 e 51, mentre per la seconda stringa di numeri, gli Extra Million Day, vogliamo proporvi il 2, il 17, il 24, il 41 e il 55. Vi ricordiamo che per giocare al Million Day delle ore 20:30 avrete tempo fino alle 20:20 circa, dopo di che non sarà più possibile effettuare le vostre giocate di conseguenza, se avete fra le mani dei numeri fortunati, correte a giocarli e buona fortuna per l’estrazione di oggi.