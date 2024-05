Siu, influencer in terapia intensiva: trovata con un foro nel petto/ Il marito: “È caduta”, la procura indaga

Secondo la versione del marito è caduta in casa, ma è stata trovata con un foro nel petto: è a dir poco complesso il giallo dell’influencer Siu, all’anagrafe Soukaina El Basri. Mentre la 30enne, che vanta 80mila follower su Instagram dove consiglia prodotti cosmetici e abbigliamento, si trova in terapia intensiva, la procura di Biella apre un’inchiesta. Ci sono tanti aspetti che non tornano di questa vicenda, a partire dal racconto del marito, Jonathan Maldonato: all’operatore del 118 ha detto che la moglie si era ferita cadendo in casa, sarebbe caduto su uno spigolo aguzzo di una cassettiera.

Ma in casa i sanitari trovano molto sangue e un foro nel petto della donna, che però durante il trasferimento in ospedale, quando era ancora cosciente, ha confermato la versione della caduta. Ora però è in terapia intensiva all’ospedale di Novara, in prognosi riservata, in seguito a un arresto cardiaco: le sue condizioni, seppur stabili, restano molto gravi. Non può essere avvicinata da nessuno, anche per ordine della procura, spiega il Corriere della Sera, secondo cui non ci sono conferme al momento sul tipo di reato con cui è stata avviata l’inchiesta e sull’eventuale presenza del marito di Siu nel registro degli indagati, anche come azione dovuta per effettuare accertamenti.

“IL QUADRO FAMILIARE NON È IDILLIACO”

Nel frattempo, il marito di Siu – originario di Gattinara (Vercelli) e dipendente di un’azienda che produce caffè – si è trasferito dai sui genitori, del resto la casa è sotto sequestro e gli inquirenti stanno cercando indizi per accertare cos’è successo, in particolare per cercare dettagli che possano spiegare la ferita dell’influencer. Si sta anche indagando sul passato della coppia, alla ricerca di eventuali denunce di Siu per violenza domestica, ma sono stati anche sentiti diversi testimoni tra le persone che conoscono Siu e il marito, parenti e amici.

Secondo il Corriere, finora è emerso un quadro non idilliaco a livello familiare. Sarebbero stati consegnati dalla famiglia video e messaggi, anche da parte di amici della 30enne, elementi che ora sono finiti negli atti dell’inchiesta. La coppia, che ha due figlie di 5 e 6 anni, non sarebbe felice stando a quanto emerso. Pare che lo sapessero bene le stesse bambine, che peraltro erano in casa quando la mamma sarebbe caduta.











