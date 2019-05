Smetto quando voglio/ Video, su Rai 3 il film con Edoardo Leo (oggi, 31 maggio 2019)

Smetto quando voglio è la scelta di Rai 3 per la prima serata di venerdì 31 maggio. La pellicola di genere commedia risale al 2014 e distribuita dalle case Fandango, Ascent Film e Rai Cinema. La produzione è stata gestita da Domenico Procacci e Matteo Rovere, con soggetto e sceneggiatura curati da Valerio Attanasio e Sydney Sibilia. Quest’ultimo è stato anche il regista del lavoro cinematografico, famoso soprattutto per essersi occupato della direzione di numerosi cortometraggi di ottimo livello come Iris Blu, Oggi gira così e Io sì, tu no. Il cast vede come protagonista principale il performer originario di Roma Edoardo Leo, capace di conquistare un David di Donatello, quattro Nastri d’Argento e un Globo d’Oro per le sue interpretazioni in Noi e la Giulia, Perfetti sconosciuti e Smetto quando voglio – Ad honorem. Viene affiancato dalla siciliana originaria del Venezuela Valeria Solarino, famosa grazie a Che ne sarà di noi, Manuale d’amore 2 e 3 e Una donna per amica. Ci sono anche Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Lorenzo Lavia, Stefano Fresi, Neri Marcorè e Libero De Rienzo.

Smetto quando voglio, la trama del film

La trama di Smetto quando voglio si svolge a Roma ed è sicuramente contemporanea. Protagonista è un ricercatore universitario di 37 anni in serie difficoltà con il proprio lavoro, che fa fatica a pagare il mutuo della sua abitazione. Anche buona parte dei suoi colleghi accademici soffre per lo stesso motivo. Il chimico Pietro Zinni vuole evitare che ciò possa succedere anche a lui e decide di attuare una soluzione per fare in modo che le sue qualità non vengano buttate via. Con l’aiuto di un esperto chimico, decide di dare vita ad una sostanza stupefacente non ancora vietate dal Ministero, operando al limite dell’illegalità. Tuttavia, dal suo lavoro inizia uno spaccio di grandi proporzioni, che ovviamente è illecito. Pietro non si arrende e decide di iniziare l’attività insieme a tutti gli altri suoi amici in grande difficoltà, dando vita ad una banda. L’obiettivo è raggiungere la massima autonomia economica, oltre a ritrovare l’autorevolezza perduta. La situazione sfugge rapidamente al loro controllo e devono vedersela con vicende esilaranti e paradossali.

