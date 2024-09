C’è anche Stefano Fresi tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera“, il programma di successo condotto da Francesca Fialdini che racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. L’attore è reduce dal grandissimo successo di ascolti della nuova serie tv Kostas trasmessa su Rai 1. Ma chi è Stefano Fresi? Classe 1974, Stefano è nato il 16 luglio a Roma nel quartiere di Centocelle.

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico prosegue gli studio presso la facoltà di Lettere e Filosofia, ma non si è mai laureato. Il motivo? La passione per la musica e la recitazione che l’hanno spinto a lanciarsi in una carriera artistica. Prima il teatro e poi l’incontro con Michele Placido che lo volle fortemente nel film Romanzo Criminale. Il ruolo di Secco, uno dei protagonisti della banda della Magliana, gli cambia la vita.

Stefano Fresi: da Michele Placido alla serie Kostas

Grazie al film di Michele Placido, Stefano Fresi si fa notare e in breve tempo conquista il mondo del cinema e delle serie tv. Tra gli ultimi lavori una menzione particolare merita Kostas, la serie dove interpreta il commissario Kostas Charitos. Un progetto importante girato in Grecia, ad Atene, la protagonista indiscussa dei romanzi di Petros Markaris. Proprio l’attore parlando della serie ha dichiarato a movieplayer: “Atene è protagonista assoluta dei romanzi, è assolutamente un personaggio della serie, è stato importantissimo conoscerla, viverla ed entrarci in contatto profondamente”.

L’attore grazie alla recitazione e ai vari ruoli che ha portato sul piccolo e grande schermo ha avuto modo di conoscersi meglio e migliorarsi: “il fatto di vivere sulla propria pelle le sensazioni degli altri, ti fa poi rapportare diversamente a quell’umanità quando la incontri. Poi, magari, interpretando qualcuno ti innamori di una cosa che ritieni positiva di quel personaggio e la fai tua. È per questo che chi fa teatro si dice che faccia anche terapia”.