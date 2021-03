SNAM/ Firmato accordo con Mubadala per sviluppo idrogeno negli Emirati Arabi Uniti

Snam, uno dei principali operatori di infrastrutture energetiche al mondo, e Mubadala Investment Company (Mubadala) hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di collaborare su iniziative congiunte di investimento e sviluppo sull’idrogeno.

In base a questo accordo, le due aziende realizzeranno attività di valutazione, compresi studi tecnici e di fattibilità economica, di potenziali progetti e soluzioni finalizzati a promuovere lo sviluppo dell’idrogeno negli Emirati Arabi Uniti e altrove, a livello globale.

Il Memorandum è stato siglato oggi ad Abu Dhabi da Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, e da Musabbeh Al Kaabi, amministratore delegato di Mubadala.

Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, ha commentato: “Questo accordo testimonia l’impegno di Snam ad accelerare la transizione energetica e in particolare lo sviluppo dei gas rinnovabili su scala globale, facendo leva sulle nostre competenze e tecnologie per accrescere la competitività di queste soluzioni chiave per la sfida al cambiamento climatico. Nel contempo, Snam rafforza ulteriormente la propria presenza nelle aree degli Emirati Arabi Uniti e del Golfo, entrambe strategiche per il loro ruolo cruciale nella transizione energetica. Lavoreremo insieme a Mubadala, mettendo a fattor comune le rispettive competenze e capacità di investimento, per identificare progetti di mutuo interesse negli Emirati e contribuire allo sviluppo di una economia a idrogeno”.

Musabbeh Al Kaabi, amministratore delegato di Mubadala, ha aggiunto: “In qualità di investitore responsabile e operatore attivo nella transizione energetica a livello globale, Mubadala è da tempo azienda pioniera e sostenitrice di un mix energetico più bilanciato, che si sostanzia in investimenti in un portfolio di società che, negli Emirati Arabi Uniti e all’estero, contribuiscono a soluzioni energetiche più pulite, economiche e resilienti. La firma di questo accordo con Snam rappresenta prova ulteriore dei nostri sforzi congiunti per sviluppare un’economia alimentata a idrogeno negli Emirati, nonché del nostro impegno a sostenere il ruolo che l’idrogeno può avere nel far fronte alla domanda energetica mondiale”.

L’accordo rafforza la fiducia di Snam e Mubadala nel potenziale tecnologico dell’idrogeno e nella sua capacità di accelerare la transizione energetica.

Snam è stata la prima società in Europa a sperimentare l’immissione di idrogeno misto a gas naturale nella propria rete del gas ed è impegnata a rendere la propria infrastruttura pronta a trasportare quantitativi crescenti di idrogeno. La società ha anche dato vita a una business unit impegnata nello scouting di nuove tecnologie e nello sviluppo di progetti, insieme ad altri partner, per l’adozione dell’idrogeno in vari settori industriali, dal trasporto ferroviario alla siderurgia.

Lo scorso anno, Mubadala Investment Company ha anche aderito all’Investor Group dell’Hydrogen Council, rafforzando l’impegno dell’azienda in questo settore emergente.

La società ha creato di recente la Abu Dhabi Hydrogen Alliance, insieme ad ADNOC e ADQ, con l’obiettivo di creare una vera economia dell’idrogeno verde negli Emirati e sviluppare una roadmap che acceleri l’adozione dell’idrogeno nei principali settori, quale quello delle utilities e della mobilità sostenibile.



