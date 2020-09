Sneaker Super Mario: l’annuncio di Nintendo e Puma/ Spuntano le prime foto sul web

Manca davvero poco all’arrivo delle sneaker di Super Mario. Grazie alle anticipazioni donateci dal sito di Footlocker, Nintendo e Puma sono al lavoro per regalare agli appassionati del celebre videogioco un cimelio da non perdere: parliamo delle scarpe dedicate all’idraulico più famoso al mondo, che ha accompagnato l’infanzia di milioni di persone. Le prime immagini delle sneaker, arrivateci grazie a Kotaku, ci segnalano una scarpa completamente rossa con degli inserti bianchi e blu, colori legati indissolubilmente a Jumpman, ideato nel 1981 dall’autore di giochi giapponese Shigeru Miyamoto.

Pokemon Next riporta che le sneaker dedicate a Super Mario sono state ribattezzate “Nintendo RS Dreamers”, e c’è di più. All’interno di una scarpa è possibile scorgere la faccia sorridente dell’idraulico, mentre nell’altra scarpa campeggia la scritta “Super Mario”. Continua il dialogo tra Nintendo e Puma, ma il traguardo sembra ormai vicino, anche perché il 35esimo anniversario del celebre gioco è ormai dietro l’angolo. Non è la prima volta che Puma si lancia in collaborazioni con videogiochi: negli scorsi anni sono state rilasciate calzature dedicate a Sonic ed a Tetris, per citare due casi.

Super Mario è tra i più celebri personaggi creati dalla Nintendo, tanto da diventare la mascotte dell’azienda nipponica specializzata in videogiochi. Secondo un recente studio, al marzo del 2011 sono stati venduti oltre 260 milioni di videogiochi con Mario come protagonista. La sua prima apparizione risale all’arcade game Donkey Kong e i suoi tratti caratteristici sono i baffoni e un abbigliamento a dir poco originale: maglia rossa, salopette blu, cappello rosso e guanti bianchi.



