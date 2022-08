Sofia, fidanzata di Filippo Tortu?/ Nessuna foto nel profilo del campione, ma…

Sofia fidanzata di Filippo Tortu? I due starebbero insieme dal 2017

Dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna. Un detto che sembra valere anche per il campione Filippo Tortu, velocista italiano ormai noto in tutto il mondo. Se da un punto di vista sportivo, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, lo stesso non si può dire della sua vita privata e sentimentale, dove prevale grande riservatezza. Sbirciando sul web, per quanto riguarda l’amore, circola con insistenza il nome di Sofia. I due si sarebbero fidanzati nel 2017 e non è chiaro se la loro storia stia andando avanti ancora oggi. Qualche tempo Il Corriere aveva ipotizzato che la relazione fosse ormai giunta al capolinea.

Filippo Tortu e Sofia stanno ancora insieme? Nessuna traccia sul web, ma…

Considerate le informazioni scarne in rete, non si può affermare con certezza se stiano ancora insieme, né che si siano lasciati. Sui social tutto tace e non vi sono indizi concreti sulla loro relazione. Scorrendo la galleria dell’atleta non ci sono foto della fidanzata, ma solo immagini di gare e allenamenti. Di tanto in tanto si scorge qualche scatto con gli amici, con i colleghi di allenamento e con alcuni artisti di respiro nazionale. Di Sofia nulla, ma forse solo per proteggerla dai riflettori del gossip e dello spettacolo. Chissà se il campione si sbottonerà, prima o poi, su questo argomento…

