DIRETTA FINALE 4×100: LA STORIA

Come già detto, la diretta della finale della 4×100 agli Europei atletica 2024 Roma ci riporta indietro a tre anni fa: abbiamo scritto la storia il 6 agosto, mai la velocità italiana era riuscita a mettere le mani sulle medaglie ma quella volta il grande oro di Marcell Jacobs sui 100 metri aveva ispirato la nostra staffetta. In finale ci eravamo qualificati con il tempo di 37’’95: terza miglior prova in batteria dietro Cina e Canada, quarto miglior crono assoluto con la Giamaica a fare meglio di tutti. La finale era stata sorprendente: Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Fausto Desalu avevano messo Filippo Tortu nelle condizioni di superare sul traguardo il britannico Nethaneel Mitchell-Blake, per uno straordinario oro.

Argento alla Gran Bretagna, poi squalificata per la positività di Chijindu Ujah, riscontrata qualche tempo dopo; bronzo al Canada e quarto posto per la Cina, deludente la Giamaica che aveva chiuso in quinta posizione e ancor più gli Stati Uniti, clamorosamente eliminati in semifinale dopo aver corso in 38’’10 ed essere stati sopravanzati dal Ghana. Adesso dunque il vero punto di riferimento per la 4×100 italiana è questo, ma la storia giustamente si scrive aggiungendo dei capitoli: la speranza è che un altro bellissimo possa arrivare con la finale degli Europei atletica 2024 Roma, lo scopriremo insieme tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FINALE 4×100 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Ripetiamo quanto già detto nei giorni scorsi, ovvero che gli Europei atletica 2024 Roma sono appannaggio della televisione di stato e dunque la diretta tv della finale della 4×100 sarà trasmessa in chiaro: il canale di riferimento per la sessione serale della kermesse è Rai Due, che potrete raggiungere anche con il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, perché vi basterà utilizzare i vostri dispositivi mobili per accedere al sito di Rai Play, oppure installare e attivare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE 4×100

FINALE 4×100 EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: SULLA SCIA DI TOKYO!

L’attesa sta per finire: alle ore 22:50 di mercoledì 12 giugno ecco finalmente la finale della 4×100 maschile agli Europei atletica 2024 Roma. È una delle gare più attese, da almeno tre anni: impensabile fino alle Olimpiadi di Tokyo che l’Italia potesse competere per i grandi titoli, ma poi la storia è clamorosamente cambiata con la vittoria del nostro quartetto guidato da Marcell Jacobs e Filippo Tortu, in giorni che sono diventati gloriosi visto che il velocista di Desenzano ha conquistato anche un ancor più sorprendente oro nei 100 metri.

Da quel momento l’Italia si è messa sulla mappa della velocità mondiale; Jacobs non ha tradito le attese e, dopo qualche periodo non esattamente brillante, si è presentato agli Europei atletica 2024 Roma e ha fatto suo l’oro nei 100 metri, peraltro con straordinaria doppietta visto che Chituru Ali ha conquistato l’argento. Adesso la diretta della 4×100 agli Europei atletica 2024 Roma ci dirà se saremo in grado di ripeterci anche a livello continentale, le qualificazioni sono state assolutamente brillanti ma staremo a vedere cosa succederà questa sera, certamente l’attesa è tantissima.

DIRETTA FINALE 4×100: IL QUARTETTO AZZURRO PER L’ORO

Aspettando la diretta della finale della 4×100, dobbiamo dire che le qualificazioni sono andate in scena ieri e l’Italia ha assolutamente brillato con una formazione rimaneggiata: hanno infatti corso Roberto Rigali, Riccardo Meli, Lorenzo Simonelli e Lorenzo Patta, che comunque non sono assolutamente da sottovalutare visto che Simonelli, nel giorno dell’oro di Jacobs sui 100 metri, ha conquistato lui stesso il titolo agli Europei atletica 2024 Roma, correndo i 110 ostacoli in 13’’05 con il nuovo record italiano.

Per la finale ci aspettiamo che siano in pista sia Marcell Jacobs che Filippo Tortu, da vedere poi al posto di chi: Patta dovrebbe esserci ma tra i candidati può e deve rientrare Fausto Desalu, che ha fatto parte del quartetto che ha vinto l’oro alle Olimpiadi. Intanto si rinnoverà la grande sfida alla Gran Bretagna, la nazionale che avevamo beffato sul traguardo di Tokyo; peccato non ci siano anche le donne che sono state sfortunate in semifinale (infortunio decisivo per Dalia Kaddari), gli uomini invece sono nuovamente pronti a farci sognare e allora lasciamo il giusto spazio alla diretta della finale della 4×100 agli Europei atletica 2024 Roma.











