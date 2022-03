Sofia Goggia: chi è, carriera e vittorie/ Dai primi punti a Caspoggio all’Oro di PyoengChang

Sofia Goggia, dagli esordi all’affermazione olimpionica

Sofia Anna Vittoria Goggia è considerata una delle sportive italiane più importanti di sempre. Nata a Bergamo, il 15 novembre del 1992, indossa il primo paio di sci già a tre anni mostrando un talento innato per questo sport. Il 28 novembre del 2007 esordisce nel circuito Fis in occasione di una competizione nazionale giovanile a Livigno. Un mese dopo a Caspoggio conquista i primi punti con un secondo e un primo posto in supergigante. Il 18 maggio del 2008 debutta in Coppa Europa, sempre a Caspoggio, ma non porta a termine la gara. Diecni anni dopo conquista il titolo in discesa a PyoengChang, a cui si aggiungono il trionfo nella classifica di Coppa del mondo di discesa libera nello stesso anno e due medaglie mondiali: un argento in supergigante a Are 2019 e un bronzo a St. Moritz 2017. La Goggia è stata tesserata prima per lo Sci Club Ubi Banca Goggi, poi per il Radici Group, società sportive di Bergamo, e infine per il Rongai di Pisogne.

La preparazione e gli allenamenti di Sofia Goggia

Sofia Goggia è una ragazza e una sportiva molto attenta al fisico. In vacanza predilige luoghi in cui può fare attività fisica, come andare in bici, nuotare o giocare a tennis. Adora il contatto con la natura e soprattutto con gli animali, con i quali tira fuori il suo lato più dolce. In un’intervista ha raccontato come si svolgono i suoi allenamenti ed esercizi: “La preparazione la faccio a Verona con Flavio Di Giorgio. Flavio mi propone allenamenti di altissima qualità, volti non solo alla preparazione in senso stretto. Lavoriamo anche tenendo a mente la longevità del mio fisico, soprattutto delle mie ginocchia. Ho un processo degenerativo in corso più veloce del normale, ma questo è dovuto principalmente alle tante sollecitazioni che sopporto nel mio sport e alle operazioni che ho subito negli anni”.

