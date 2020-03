SOFIA TORNAMBENE/ Da X Factor a “Una storia da cantare” con Gianni Morandi

Sofia Tornambene è uno dei volti più noti di X Factor è il merito è senza dubbio della vittoria ottenuta nella scorsa edizione. Anche se in passato ha avuto modo di partecipare a Sanremo Young, riuscendo a farsi conoscere con l’alias Kimono. “Trova sempre il tempo per fare qualcosa che ti rende felice”, dice intanto su Instagram in questi giorni, mettendo in mostra un completo total black spezzato da una camicia rossa a quadrettoni. L’inconfondibile caschetto c’è sempre, sfoggiato anche nell’ultimo live a Civitanova Marche. “Ero veramente emozionata e felice di poter lasciare un po’ di me alla mia città che mi ha sostenuta tantissimo”, scrive in un altro post pubblicato alla fine dello scorso

febbraio. “Ringrazio anche tutti i vari ospiti che sono saliti sul palco e che sono stati fondamentali per la mia crescita. Ora sto lavorando sodo per regalarvi nuove parti di me”, aggiunge. Clicca qui per leggere il post di Sofia Tornambene. I fan della giovane cantante infatti si chiedono quando potranno ascoltare i suoi nuovi lavori. L’occasione di ritornare sul palco intanto le verrà data da Una storia da cantare, dove la troveremo fra

gli ospiti per la puntata di oggi, sabato 7 marzo 2020. Che cosa avrà preparato per questa serata?

SOFIA TORNAMBENE OSPITE “UNA STORIA DA CANTARE”: AL LAVORO PER “REGALARE NUOVE EMOZIONI”

Sofia Tornambene è riuscita a mantenere i piedi per terra anche in seguito alla vittoria di X Factor. L’anno scorso è stata a rischio eliminazione durante tutta la durata del talent show, per poi conquistare il primo posto sul podio e puntare a Sanremo. “Il festival della canzone italiana è un obiettivo per tutti ed è nei miei sogni”, ha detto infatti Kimono all’Adnkronos. Scopriamo tra l’altro che dalla finale non si è mai fermata e che si è messa subito al lavoro per cavalcare l’onda del successo. Forse non è così attiva sui social, ma Sofia dimostra di tenere a cuore tutti i fan che la seguono su Instagram, dove spesso sottolinea di essere al lavoro per “regalarvi nuove emozioni”. Il suo inedito A domani per sempre ha riscosso un forte interesse da parte del pubblico e anche per questo ci si chiede quali saranno i suoi prossimi progetti. Intanto l’abbiamo vista ospite a CR4 – La Repubblica delle Donne, a dimostrazione del fatto che il conduttore Piero Chiambretti abbia scelto di valorizzare le abilità della cantante

sedicenne.

