Sofia Tornambene/ L’Inedito “A domani per sempre” la candida alla vittoria finale (X Factor 2019)

Sofia Tornambene in vista della gara del sesto Live Show di X Factor 2019, che andrà in onda giovedì 28 novembre 2019 su Sky Uno, il coach Sfera Ebbasta ha assegnato a la canzone ‘I love you’ di Woodkid. Non si tratta di una hit radiofonica, bensì di una scelta molto ricercata ed elegante apposta per le potenzialità canore della cantautrice. All’ascolto della canzone assegnata, Sofia è rimasta del tutto sorpresa ed incuriosita. Prima d’ora non conosceva l’artista, essendo i suoi idoli (Michael Jackson, Freddie Mercury e Billie Eilish) molto lontani da questo genere, ma da oggi avrà sicuramente un autore in più nella sua song list. Poiché la puntata del 28 novembre 2019 si aprirà con il ballottaggio tra Giordana Petralia e chi ha ottenuto meno download e riproduzioni del suo singolo nelle piattaforme digitali, se Sofia Tornambene è la vostra concorrente favorita correte a downloadare il suo inedito ‘A domani per sempre’. Per rivedere i commenti dei giudici dopo l’esibizione di Sofia Tornambene nel quinto Live Show di X Factor 2019, clicca qui.

Sofia Tornambene, X Factor: così nel quinto live

Nel quinto Live Show di X Factor 2019, la diciassettenne civitanovese Sofia Tornambene ha stupito il pubblico riproponendo il suo inedito ‘A domani per sempre’, con il quale è stata acclamata sin dalle audizioni. In ogni suo brano, Sofia narra esperienze vissute in prima persona, d’amicizia o d’amore che sia. ‘A domani per sempre’ ha da subito affascinato e fatto emozionare non solo i giudici ma anche il pubblico da casa. Tratta della distanza tra due persone e della speranza di potersi ricongiungere. Il sogno nel cassetto di Sofia è fare della musica la sua professione. Aspira a diventare una cantautrice di grande successo e sembra essere sulla strada giusta. Infatti, i giudici si trovano di comune accordo sul riconoscere il suo talento. Al termine della sua esibizione, il pubblico ha acclamato a gran voce accennando quasi ad una standing ovation ed il coach Sfera Ebbasta non ha perso occasione per applaudirla. I giudici hanno commentato così: il coach Sfera Ebbasta fiero della sua Under Donna ha sottolineato una delle sue caratteristiche, affermando ‘Questa tua umiltà ti farà arrivare lontano‘; Malika Ayane, coach degli Under Uomini, ha aggiunto ‘Mi aveva fatto piangere quando è comparsa da noi con questo brano. Sofia, non avere fretta di crescere se continui a fare cose come questa, per favore’; Mara Maionchi ha apprezzato il suo inedito commentando ‘Il pezzo è piacevole, è perfetto per tutti gli adolescenti, tutto molto bene’; Samuel, invece, ha speso per lei queste parole ‘Che sei brava e questa canzone sia bella e ti appartenga non è assolutamente un segreto. Mi aveva colpito molto la scorsa esibizione, dove ti ho visto faticare e portare a casa quello che dovevi portare con tanta grinta. Secondo me avrai un grande futuro‘.

L’inedito “A domani per sempre”





