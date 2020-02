SOFT SKILL/ Dallo studente all’imprenditore, le metodologie per migliorarle

L’empatia, la capacità di comunicare in maniera efficace, l’ascolto, l’osservazione, l’assertività, la leadership, la capacità di lavorare in team, l’uso efficace del tempo, la gestione dello stress e molte altre ancora: nelle aziende si sente sempre più spesso parlare di “soft skill” a proposito di quelle competenze sottili, difficilmente definibili ma legate a doppio filo al talento, che caratterizzano il dipendente intraprendente ed empatico, il manager che sa coinvolgere il suo gruppo e, a maggior ragione, l’imprenditore lungimirante. Tanto sono competenze ormai ritenute fondamentali, quanto risulta sempre più difficile darne una definizione chiara e semplice, ma soprattutto pratica.

Per la prima volta in Italia, e per proporla al confronto comune, il libro Soft Skill – Cosa sono, a cosa servono si misura con questa impresa, di esporre e condividere la descrizione più adatta di queste capacità trasversali e di suggerire le possibili metodologie per migliorarle, rivolgendosi al pubblico che più ne necessita, dallo studente in cerca di lavoro all’imprenditore che desidera formarsi e arricchire il rapporto con i propri collaboratori. Un’ulteriore opportunità per conoscere o approfondire le dinamiche enunciate dal libro stesso è l’evento gratuito di presentazione del 4 marzo, che si terrà alle 18:30 presso la Club House Brera di Milano (Foro Buonaparte 22). Un’occasione culturale in cui sarà possibile confrontarsi e porre domande direttamente all’autore del libro, Luca Brambilla, professore di Comunicazione Strategica, e ai suoi ospiti, il prof. Giorgio Vittadini, Ordinario all’università degli studi di Milano Bicocca, e il dott. Lioy, CEO di Whirlpool Italia.

