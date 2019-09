Sogna di ingoiare anello fidanzamento, e lo fa davvero/ Sonnambula “Non lo farò più!”

Sogna di ingoiare il suo anello di fidanzamento e lo fa davvero. Questa è la storia di Jenna Evans, una donna di 29 anni di San Diego (California). Ha sognato di trovarsi su un treno ad alta velocità col fidanzato Bob, quando fanno irruzione all’improvviso nel vagone alcuni malintenzionati. Per proteggere il suo anello di fidanzamento di 2,4 carati decide di ingoiarlo. Una volta svegliatasi, ha tirato un sospiro di sollievo, perché ha capito che era solo un incubo. Poi però si è resa conto che quell’anello non c’era più, per davvero. Avendo alle spalle molteplici episodi di sonnambulismo, non ci ha messo molto a dedurre come era andata. «Quando ho realizzato che l’anello non era più sulla mia mano ho svegliato Bobby e gli ho raccontato tutto. Abbiamo riso fino alle lacrime per un’ora e mezza, poi siamo andati al pronto soccorso». Ne ha parlato su Facebook, spiegando che in ospedale è stata sottoposta ad una Tac.

SONNAMBULA SOGNA DI INGOIARE ANELLO FIDANZAMENTO, E LO FA DAVVERO!

I risultati degli esami non hanno lasciato spazio a dubbi. L’anello di fidanzamento da 2,4 carati era proprio nello stomaco della sonnambula. I medici hanno quindi coinvolto un gastroenterologo, il quale ha deciso di intervenire. Per lui era «meglio non lasciare che la natura facesse il suo corso», perché era pericoloso. Così è montata l’ansia per le condizioni della ragazza. Jenna Evans ha spiegato sui social che i dottori hanno optato per un’endoscopia. «Dicevano che non sarebbe stato nulla di preoccupante, ma mi hanno fatto anche firmare un modulo in caso qualcosa fosse andato storto». La 29enne ha raccontato di aver pianto moltissimo per la paura. «Sarebbe stato veramente stupido morire così». E poi aveva aspettato a lungo quell’anello. «E io sposerò Bobby Howell, dannazione!». Tutto è fortunatamente filato liscio. Quando si è svegliata, stavolta dall’anestesia, quella disavventura era solo un ricordo. E potranno sposarsi. «Gli ho promesso che non lo ingoierò più».

