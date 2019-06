Sol Levante/ Su Rai 3 il film con Sean Connery (oggi, 23 giugno 2019)

Sol Levante andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di domenica 23 giugno, alle ore 20.30. Si tratta di un film thriller scritto e diretto nel 1993 da Philip Kaufman (L’insostenibile leggerezza dell’essere, Uomini veri, Quills – La penna dello scandalo) ed interpretato da Sean Connery, Wesley Snipes, Tia Carrere e Harvey Keitel. Il film è liberamente tratto dal romanzo omonimo di Michael Crichton, autore dai cui libri sono state tratte numerose pellicole, fra cui Jurassic Park, Congo e Timeline – Ai confini del tempo. Sol Levante è stato prodotto e distribuito dalla ‎20th Century Fox.

Sol Levante, la trama del film

Ecco da vicino la trama del film Sol Levante. Los Angeles, durante la festa per un accordo industriale fra americani e giapponesi una ragazza viene trovata morta. Delle indagini vengono incaricati i detective Webster Smith (Wesley Snipes) e Tom Graham (Harvey Keitel), affiancati dal capitano John Connor (Sean Connery), esperto nelle relazioni internazionali e in particolare con i giapopnesi. I sospetti sembrano concentrarsi proprio su un asiatico, Eddy Sakamura (Cary-Hiroyuki Tagawa). Quando la polizia tenta di fermarlo però Eddy si da alla fuga e muore a seguito di un incidente. Il caso sembra definitivamente chiuso, ma un’informatica giapponese, Jingo Asakuma (Tia Carrere), scopre che le immagini della telecamera di sorveglianza che sembravano accusare Eddy sono in realtà state falsificate. I detective riprendono riprendono quindi a lavorare al caso a ritmo serrato, nonostante l’omertà e i tentativi di ostacolare le indagini della delegazione giapponese. Ben presto Smith e i suoi colleghi riescono a recuperare i nastri originali e scoprono che Eddy ha soltanto finto la sua morte. I veri responsabili della morte della ragazza però tramano ancora nell’ombra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA