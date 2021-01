Solaika Marocco, chi è?/ La chef del Primo Restaurant ospite a Masterchef

Solaika Marocco è uno dei due ospiti della puntata di Masterchef Italia 2021 che andrà in onda oggi 7 gennaio 2021 su Sky Uno. La donna è la giovanissima chef a capo della brigata di Primo Restaurant a Lecce che è una delle eccellenze italiane. Nonostante non abbia un lunghissimo curriculum alle spalle può vantare già riconoscimenti importanti. È stata la più giovane a diventare Ambasciatrice del Gusto e ha inoltre vinto nel 2017 il noto Premio Birra Moretti Gran Cru. A quest’ultimo aveva partecipato con i turcinieddi glassati alla birra con marmellata di cipolla all’arancia, infuso di luppolo e critmi in tempura. Chissà che possa riproporre proprio questi piatti stasera davanti a Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Chi è Solaika Marocco? il suo percorso in cucina

Qual è stato il percorso di Solaika Marocco in cucina? La ragazza è nata nel 1995 a Gallipoli e in provincia di Lecce ha frequentato l’istituto alberghiero di Santa Cesarea. Il suo approccio alla cucina però è stato da autodidatta senza frequentare scuole prestigiose. La ragazza ha svelato che per lei la cucina è un vero e proprio mix di emozioni, si definisce infatti ambiziosa ma con una naturale inclinazione a prediligere gli altri e a prendersi cura di loro. Nonostante guardi con un occhio al futuro non abbandona la grande tradizione e i patti che ha amato e che l’hanno fatta crescere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA