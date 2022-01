Soleil e Manila, lite in diretta al GF VIP “Amicizia di circostanza”/ “Mi sono rotta”

Scoppia anche in diretta la lite al Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Questa amicizia vive forti scossoni ormai a causa di alcune battute di Soleil che poco sono state gradite da Manila e per cui le due hanno già discusso in settimana. Oggi, però, è Alfonso Signorini a rimetterle a confronto ad inizio puntata, scatenando il malcontento della Nazzaro. La tensione però si riaccende anche a fine puntata, al momento delle nomination con i piramidali. Quello di Manila è nero, cosa che rende la sua nomination palese. La Nazzaro, in salotto, nomina dunque Soleil, accusandola di non chiedere mai scusa anche se le sue battute sono effettivamente pungenti.

Soleil, però, non ci sta e pur non ricambiando la nomination di Manila (che va invece da parte sua a Delia), la attacca, trovando davvero eccessive le parole nei suoi confronti. “Si sta esasperando un po’ tutto”, sbotta la Sorge in diretta. I toni si alzano e Soleil finisce per accusare ancora Manila: “Amicizia di circostanza. Rigirare le frittate anche basta, mi sono rotta! Sono piena! Siete tutti bravi a giudicare gli altri però non guardiamo mai noi stessi.”, punge sul finale.

