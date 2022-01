Soleil Sorge abbandona il GF Vip? “Non ce la faccio più”/ Crisi dopo il televoto

Soleil Sorge battuta da Nathaly Caldonazzo

Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è sempre stata la preferita del pubblico ogni volta che è finita al televoto. Ma ieri sera qualcosa è cambiato. I telespettatori hanno preferito Nathaly Caldonazzo con il 63% delle preferenze, Soleil con il 23% e Carmen Russo soltanto il 14%. Quando Alfonso Signorini ha fatto il nome dell’attrice i vipponi sono rimasti senza parole. Come mai Soleil ha registrato un calo così evidente? Per molti il risultato sarebbe da attribuire a quanto successo nelle scorse settimane con Katia Ricciarelli. Il pubblico ha chiesto a gran voce la squalifica della cantante lirica, che invece ha ricevuto – come il resto dei vip – solo un richiamo da parte del conduttore. Sembra quindi che i fan del reality abbiano voluto penalizzare le amiche della Ricciarelli, tra cui Soleil.

Miriana Trevisan e Gianmaria festeggiano la crisi di Soleil/ "Segnale pazzesco"

Soleil Sorge vuole lasciare il GF Vip?

“È un forte segnale contro la frase razzista di Katia ed altre ce**ate uscite dalla sua bocca, ed è giusto che sia andata così visto che Soleil non si è minimamente dissociata dalle sue parole, anzi, continuano a spalleggiare Katia”, ha scritto un utente su Twitter commentando l’esito delle votazioni. Dopo la puntata Soleil Sorge ha vissuto un momento di crisi e ha confidato a Manila Nazzaro di voler uscire dal Grande Fratello Vip: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”, riporta il sito Biccy. La ex Miss Italia ha cercato di rincuorare l’amica e di farle cambiare idea: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti”.

