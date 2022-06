Soleil Sorge/ Al Grande Fratello Vip 7 o conduttrice di un nuovo programma?

Soleil Sorge: professionista dei reality show

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Jessica Selassié. Il suo rapporto con Alex Belli – la famosa “chimica artistica” – ha tenuto banco per l’intera durata del reality, prima direttamente con l’attore di Centovetrine poi con l’arrivo della moglie Delia Duran. Nonostante sia stata eliminata a un passo dalla finale, il GF Vip è stato un ottimo trampolino per Soleil che subito dopo è approdata a La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara d’Urso, come opinionista al fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style. Poi l’influncer italo-americana è volata in Honduras per partecipare come guest star in una puntata de L’Isola dei Famosi 2022 insieme a Vera Gemma. Cosa prevede il futuro per Soleil Sorge?

Gf vip, Soleil Sorge torna in tv da one-woman show? / Spunta il ruolo inedito

Soleil Sorge: cosa farà il prossimo anno in tv?

Secondo un’indiscrezione di Roberto Alessi, Soleil Sorge tornerà al Grande Fratello Vip. Nella rubrica Up & Down pubblicata su Novella 2000, si legge: “Che lavoro fa Soleil Sorge? Scrivono di lei che è una modella che non sfila, una showgirl che non balla né canta, né conduce, una influencer che per buona parte dell’ultimo anno non ha postato chiusa com’era nella Casa del Gf Vip (ma che ha comunque un milione e duecentomila follower). La verità è che è una professionista dei reality show, Da Uomini e Donne, scelta di Luca Onestini, al Grande Fratello Vip, alla Pupa e il Secchione fino all’Isola dei Famosi E mi assicurano che ci sarà nel prossimo Gf Vip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene”. Secondo l’influencer Amedeo Venza, invece, Soleil fare il grande alto, conducendo un programma televisivo: “Nuovo programma in arrivo per Soleil… dovrebbe condurlo in autunno”.

