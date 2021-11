Soleil Sorge confessa “Ci fermiamo per le telecamere”/ È interessata ad Alex Belli?

Alex Belli: “Tra me e Soleil c’è complicità, stima e amore”

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha provato a far confessare ad Alex Belli e Soleil Sorge l’interesse che provano l’uno nei confronti dell’altra. “Sono attaccati, troppo attaccati. Ci deve essere qualcosa di importante”, ha commentato Katia Ricciarelli durante la diretta. Belli, invece, ha ribadito che tra lui e l’influencer c’è solo una grande amicizia: “Tra me e Soleil c’è veramente complicità, stima e amore. Può esserci dell’amore anche all’interno di un rapporto con amicizia”. La Sorge, invece, ha messo in dubbio la sicurezza dell’attore: “Inizio a farmi i miei pensierini. È ovvio che si trattenga davanti alle telecamere”. Dopo la puntata Soleil ha voluto parlare con Alex, confidandogli di non aver gradito alcune sue affermazioni: “Tu mi hai vista stranita, ma era perché avevi detto una cavolata. Hai detto ‘le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’. Non giochiamo così, lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, in silenzio per non infangare nulla. Sono molto più arrabbiata io di te. Poi ricorda che quella che passa peggio sono io”.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge/ "Pensavo di poterti gestire, non ce la faccio"

Soleil Sorge: “Ovvio che ci fermiamo per le telecamere”

Alex Belli ha risposto dicendo di essere stanco di questo triangolo, tra loro e Delia Duran: “Le cose nostre sono nostre punto e basta… Sono stufo che da mesi siamo dentro questo triangolo”. Più tardi, in sauna, Sophie Codegoni ha confessato all’attore che secondo lei Soleil è realmente presa: “Lei è interessata e un po’ infastidita dal fatto che tu continui a dire che per te è soltanto amicizia. C’è un interesse vero secondo me e forse è da parte di entrambi. Forse questa cosa che tu chiami chimica artistica non è soltanto quello, ma qualcosa di più”. L’attore, però, non ha voluto sbilanciarsi più di tanto. Poco dopo l’ex tronista di Uomini e Donne si è appartata anche con Soleil e gli ha chiesto se con Alex si stesse frenando per le telecamere. “Io non riesco a mentire. Vuoi la verità pura Sophie? Sì, è ovvio che ci fermiamo per le telecamere. Ovvio che ci si modula per le telecamere. Sì, ovvio che almeno io mi modulo per quelle. Poi comunque sono al 90% me stessa e il 10% mi freno certo”, ha ammesso Soleil Sorge.

