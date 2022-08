Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme? / Spunta l’ingaggio a Ciao Darwin 9

Ciao Darwin 9 ai nastri di partenza? Spuntano Alex Belli e Soleil Sorge nel cast, dopo il Grande Fratello vip

Possono dirsi gli indiscussi protagonisti del Grande fratello vip 6, dove hanno intrattenuto i telespettatori di Canale 5 con il triangolo amoroso condiviso insieme alla promessa sposa di lui, Delia Duran, e ora gli ormai ex “amanti” Soleil Sorge e Alex Belli potrebbero molto presto tornare a figurare insieme in tv, per la gioia dei fan del loro “amore tangibile”. Ebbene sì, come ripreso da Funweek.it Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono a quanto pare in procinto di dare il via ad una nuova edizione di Ciao Darwin –Ciao Darwin 9– che alla produzione vanterebbe le idee di Sonia Bruganelli, consorte del primo conduttore TV. Lady Bonolis insieme al resto della produzione starebbero pensando di dare inizio ad una nuova era del format, con protagonisti tra gli altri anche Soleil Sorge e Alex Belli.

La nuova stagione di Ciao Darwin potrebbe avere il suo debutto TV nel 2023 e ospitare un numero maggiore di personaggi popolari rispetto agli scorsi anni, insieme a delle persone comuni.

Rapporti tesi tra gli ex Grande Fratello vip

I rapporti tra i “Solex”, dopo le effusioni passionali che hanno fatto le fortune del Grande Fratello vip 6, sarebbero al momento inesistenti, dopo che Soleil Sorge ha deciso di chiudere il triangolo amoroso condiviso al reality con i “promessi sposi” Alex Belli e Delia Duran, contestando all’attore le prese in giro e i teatrini pensati ai suoi danni e a fin di visibilità e business poco prima che il reality giungesse al termine. Dal suo canto l’attore ha replicato alla modella italo-americana a mezzo stampa, accusandola di “sputare nel piatto in cui ha mangiato”, ovvero di negare e rinnegare la sua tendenza a fare trash TV spettacolarizzando la sua vita e i suoi amori, mentre la sua carriera televisiva prosegue da un ruolo all’altro, anche dopo il Grande Fratello vip 6.

Che Alex e Soleil possano avere un confronto definitivo proprio a Ciao Darwin? Staremo a vedere.

