Soleil Sorge e Alex Belli, il flirt continua a distanza/ Al “Belli check” risponde “Tu si na cosa grande”

Durante le scorse ore tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 si sono cimentati con l’esperienza della radio diventando conduttori per un giorno nella radio del reality. Soleil Sorge ha condotto il suo programma assieme a Jessica Selassié e Barù e dopo aver fatto qualche domanda a una delle coppie più chiacchierate degli ultimi giorni all’interno della casa e aver dichiarato qualche gossip, Soleil ha voluto mandare un piccolo messaggio ad Alex Belli.

Soleil Sorge ha menzionato la camicia dell’attore che lei stessa aveva indossato qualche settimana fa e che aveva subito attirato l’attenzione di Alfonso Signorini che ha subito voluto sapere qualcosa in più in merito al capo indossato dalla ragazza e di tutti gli spettatori a casa.

Alex Belli risponde a Soleil Sorge: “Belli check anche quando non check”

Alex Belli non ha esitato a rispondere a Soleil Sorge, questa volta però non su twitter, ma su Instagram, pubblicando una storia in cui si vede la camicia e la didascalia: “Belli check anche quando non check”. La cosa che però ha fatto più scalpore è stata la canzone scelta per il sottofondo della storia: “Tu si na cosa grande”.

Alex Belli pur avendo dichiarato più volte quindi di voler rimanere fuori dalle dinamiche attuali create all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 non riesce a starci lontano per più di 24 ore anche se, questa volta ha rispettato le richieste di Delia Duran e non ha pubblicato un tweet dedicato a Soleil ma una storia Instagram.

Soleil invia un messaggio ad Alex, che risponde su Instagram. pic.twitter.com/1GdlGIqgoK — disagiotv (@disagio_tv) January 27, 2022

