Soleil Sorge e Alfonso Signorini ai ferri corti?/ Un particolare insinua il dubbio

Grande fratello vip, Alfonso Signorini fa promo al reality con ex gieffini vip

Quando manca sempre meno al via alla nuova edizione del Grande fratello vip, il Gf vip 7, attesa per il mese di settembre 2022 su Canale 5, fa discutere la vacanza promozionale che il conduttore Alfonso Signorini si è concesso insieme ad alcuni volti storici del gioco dei vipponi, tra cui Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, e le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié. La vacanza promozionale, come una sorta di reunion post-Gf vip, si è tenuta a Mykonos, in Grecia, e sta scatenando tra le contestazioni più disparate del popolo del web, per via dell’assenza dal gruppo dei summenzionati vip di Soleil Sorge, che con Alex e Delia e le sorelle princess ha preso parte al Gf vip 6, conclusosi da poco con la vittoria di Jessica Selassié.

Per quale motivo non figura Soleil Sorge insieme a Signorini e gli ex Gf vip, tra i post promo sul reality di Canale 5, che spuntano in questi giorni dai profili Instagram dei protagonisti della vacanza “incriminata”? E’ l’interrogativo alla base delle contestazioni mosse dai fan della modella italo-americana, che si sarebbero aspettati la presenza di Soleil alla vacanza tra ex-Gf vip più virale del momento.

Manca Soleil Sorge all’appello del viaggio promo post-reality

Che Alfonso Signorini si sia dimenticato di Soleil Sorge? A quanto pare, così come ripreso da Ilmattino, alla base dell’assenza dell’italo-americana dal gruppo di ex gieffini turisti in Grecia, vi sarebbe la scelta di Soleil Sorge di interrompere i rapporti con il conduttore dopo il triangolo tempestoso vissuto con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, al Grande fratello vip 6. Che Soleil e Signorini possano presto riunirsi e/o giungere ad un chiarimento sui loro rapporti post-reality? I fan del gioco dei vipponi attendono impazienti risposte ai loro quesiti.

