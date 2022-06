Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo, amicizia finita?/ Unfollow sui social e altri indizi

Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo: amicizia finita?

Rapporti tesi tra Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo? Qualche giorno fa Manuel Bortuzzo ha rilasciato un’intervista a Radio Radio nella rubrica “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli. Il nuotatore ha parlato dell’ex “cognata” Clarissa Selassié e ha chiarito la sua situazione sentimentale dopo la fine della sua relazione con Lulù Selassié. Le parole di Bortuzzo non sono passate inosservate e hanno suscitato la reazione anche di Soleil Sorge. “Utilizza più amore e meno odio. Le ipocrisie invecchiate male”, ha scritto l’influencer su Twitter. Parole chiaramente rivolte a Bortuzzo, che dentro la casa del Grande Fratello Vip nominò Soleil perché usava poco amore con gli altri. Come avrà reagito Manuel alla frecciatina dell’ex coinquilina? Ricordiamo che all’inizio del Grande Fratello Vip 6 tra Manuel e Soleil i rapporti erano ottimi. Fino alla famosa nomination, i due non avevano mai avuto motivo di discussione. Anche Franco Bortuzzo, padre di Manuel, aveva lasciato intendere di ammirare Soleil e di approvare l’amicizia con il figlio.

Soleil Sorge e Vera Gemma, Luca Daffrè eletto il più sexy de L'Isola/ Le pagelle sui naufraghi

Manuel Bortuzzo e il padre Franco non seguono più Soleil

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo aveva criticato alcuni comportamenti di Soleil Srige che danneggiavano la sua fidanzata, Lulù Selassié. Era stata proprio la principessa etiope a distendere i rapporti tra i due. Soleil e Lulù infatti erano rimaste in contatto anche dopo la fine del reality: “Non è cambiato nulla. Con Lulù ho mantenuto i rapporti, ci siamo sentite, ci sentiamo ancora. Le altre due (Clarissa e Jessica, ndr) non le ho più sentite”, ha rivelato qualche settimana fa all’Isola Party. Dopo essersi incontrate durante la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, Soleil e Lulù hanno ripreso a seguirsi su Instagram e a mettere likes reciproci. Anche Manuel Bortuzzo, tra fine marzo e metà aprile, seguiva Soleil. Attualmente né lui né suo padre Franco seguono più l’influencer italo-americana. Quando è arrivato l’unfollow dei Bortuzzo?

LEGGI ANCHE:

Isola, Soleil si 'dichiara' a Nicolas Vaporidis / Vladimir la punge "che c'è dietro?"Soleil Sorge, i bikini hot a L'Isola dei Famosi scatenano la polemica/ "Ma si può?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA