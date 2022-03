Soleil Sorge e Sophie Codegoni, da nemiche ad amiche/ Ora sono inseparabili

Avere due caratteri forti può portare a scontrarsi, a volte anche in modo piuttosto impetuoso ma, allo stesso tempo, può essere poi un’occasione affinché possa nascere una bella amicizia. Ne sanno qualcosa Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che non possono non essere considerate tra le protagoniste di questa edizione del “Grande Fratello Vip” che si è da poco conclusa. In un primo momento, infatti, le due si sopportavano a stento, mentre ora si considerano davvero grandi amiche.

A conferma del rapporto fortissimo nato tra le due c’è il regalo che la giurata de “La pupa e il secchione” ha voluto fare alla sua compagna di avventura poco prima di lasciare la Casa: un anello. Questo potrà così permetterle di ricordare quanto sia forte l’affetto reciproco che ora le due hanno l’una per l’altra.

La grande amicizia nata tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al “Gf Vip”

“Sei tutta di plastica“, era stata la frase pesantissima che Soleil aveva rivolto a Sophie diversi mesi fa e che l’ex tronista non aveva decisamente gradito. Il riferimento era chiaramente ai diversi interventi estetici a cui la Codegoni si era sottoposta pur non avendo ancora vent’anni. Questo, però, non è bastato a dividerle definitivamente. Anzi, poco tempo dopo le due hanno iniziato a capire quanto fosse forte il rapporto nato tra loro.

La svolta è arrivata nel momento in cui Alex Belli ha lasciato la Casa. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” si è lasciata andare a un pianto fortissimo, ma che ha spinto la Codegoni ad avvicinarsi per consolarla. Da allora le due non solo si sono avvicinate, ma hanno iniziato a scambiarsi confidenze come due vere amiche. E da quanto trapela, le “Solphie“, così come le chiamano i loro fan, continuano a essere inseparabili anche ora che sono tornate alla vita di tutti i giorni.

