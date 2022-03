Gianmarco attacca Soleil “Non posso dire di essere felice di rivedere te…”/ Gelo a La pupa e il secchione

La pupa e il secchione show 2022, Gianmarco Onestini ritrova Soleil Sorge dopo la relazione con il fratello Luca Onestini

La pupa e il secchione show 2022 prende ufficialmente il via ai nastri di partenza, al suo primo appuntamento in tv del 15 marzo 2022, quando Barbara D’Urso, timoniera del format, presenta il suo cast d’eccezione con Soleil Sorge confermata nel ruolo di terzo giudice, insieme ai colleghi Antonella Elia e Federico Fashion Style. Tra i partecipanti, come da lei preannunciato in un’intervista a Tv, sorrisi e canzoni, la D’Urso presenta poi Gianmarco Onestini nel ruolo di “secchione”, in quanto laureando in Giurisprudenza, e accade qualcosa di imprevisto e inaspettato. A dispetto della voce lanciata da poco da Il vicolo delle news, Gianmarco è confermato nel cast, nonostante gli esperti di gossip lo diano per possibile defezione ai danni del programma, anche se lui si presenta al pubblico in un collegamento con lo studio, dov’è collegata intanto la pupa con lui cui farà coppia fissa nel programma, ovvero l’ex storica di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis.

E in occasione del collegamento, inoltre, Gianmarco ha modo anche di ritrovare, seppur a distanza, l’ex cognata con cui ha un conto in sospeso, ovvero Soleil. Si ricordi l’affaire tradimento esploso in casa Onestini, quando nel corso del Grande fratello vip 2017-2018 il fratello di Gianmarco, l’allora gieffino Luca Onestini, veniva a conoscenza nella Casa dei vipponi di un filmato- in cui la “terza giudice” de La pupa e il secchione 2022 appariva in atteggiamenti inequivocabilmente complici con l’ex rivale storico al trono classico di Uomini e donne, Marco Cartasegna. Immagini che mettevano in quel frangente in crisi non solo l’ex tronista di Uomini e donne, Luca, ma anche la sua famiglia, di cui in primis Gianmarco, che esortava quindi da subito il fratello vip a lasciare Soleil, dinanzi all’evidente tradimento di lei.

Soleil Sorge e il botta e risposta al veleno a La pupa e il secchione show 2022 con Gianmarco Onestini

Nel confronto a distanza, a La pupa e il secchione 2022, se da una parte Soleil Sorge si dichiara felice di rivedere Gianmarco Onestini, peraltro in ottima forma -a suon di “Ti trovo bene, benissimo anche abbronzato!”- l’ex cognato di lei le lancia una frecciatina avvelenata di tutta risposta: “Beh non posso dire di essere altrettanto felice di rivedere te, ma sono contento di essere qui. Per me è n piacere e un onore poter partecipare a questo programma”. E per il telespettatori, nel frattempo, così come emerge dai relativi commenti social rilasciati dal web, ci sono tutti i presupposti per l’inizio di uno scontro pubblico tra gli ormai ex cognati.

Staremo a vedere cosa accadrà, a La pupa e il secchione 2022…



