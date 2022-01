Soleil Sorge e Valeria Marini piangono per Katia Ricciarelli/ “Non se lo merita”

Soleil Sorge e Valeria Marini in lacrime

Katia Ricciarelli sembra non aver superato del tutto la discussione avuta con Davide Silvestri e Barù, dopo che l’attore ironicamente l’ha chiamata “vecchietta”. La cantante, infatti, ha trascorso gran parte della giornata da sola in camera. Il malumore di Katia non è passato inosservato a Soleil Sorge e Valeria Marini: “Mi ha spezzato il cuore. Non se lo merita”, ha detto la showgirl scappiando a piangere tra le braccia di Soleil che a sua volta si è commossa. “Tutti noi abbiamo delle fragilità”, ha detto l’influencer ribadendo che Davide e Barù senza volerlo hanno toccato un punto debole della cantante: “Tutti dovremmo riflettere molto di più prima di toccare certi tasti”. Inoltre Soleil ha ricordato l’ultima puntata in cui la Ricciarelli è stata duramente criticata: “Tutti le stavano addosso e ha dovuto chiedere scusa dopo le mancanze di rispetto. Nessuna persona si è fatta l’esame di coscienza per aver sbagliato”.

Carmen Russo: “Katia è eccessiva in tutto”

“Adesso bisogna starle vicino e darle la forza” ha aggiunto Valeria Marini, decisa a risollevare il morale di Katia Ricciarelli. Anche Carmen Russo si è aggiunta a Soleil e Valeria, ricordando che nel bene e nel male in televisione le cose diventano pubbliche: “Chi ha da una parte, come Katia o Valeria che hanno una carriera o un pubblico, perde di credibilità e ferisce. Lei certi momenti sembra eccessiva ma è eccessiva in tutto, anche quando canta perché è un soprano mondiale ma il giorno dopo è una persona che viene e ti chiede scusa”. Sui social, però, la difesa a oltranza di Katia Ricciarelli non è piaciuta: “Nella vita tutto torna sia nel bene sia nel male, Katia ha sbagliato, non una, non due, non tre, ma tante volte, rendendosi artefice di una divisione netta dentro la casa, da una parte chi la venera e l’appoggia vedendo in lei solo l’artista” e “In quella casa qualcuno che non siano persone dell’orange room si è preoccupato di come possa aver reagito Lulù alle offese razziste che ha ricevuto? A prescindere dal fatto che abbia sbagliato. NESSUNO”, hanno scritto due utenti su Twitter.

