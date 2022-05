Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi ma…/ Lo scoop choc!

Soleil Sorge e Vera Gemma tornano all’Isola dei Famosi?

Grandi ritorno all’Isola dei famosi 2022. Secondo quanto rivelato dall’influenzar Deianira Marzano, Soleil Sorge e Vera Gemma starebbero per tornare in Honduras. Entrambe sono state in passato concorrenti del reality show: l’italo-americana nel 2019 mentre la figlia di Giuliano nel 2021. Inoltre sono state protagoniste della stessa edizione di “Pechino Express” dove hanno dato vita a epici botta e risposta davanti a Costantino Della Gherardesca. “Allora ragazzi vi do uno scoop pazzesco: prossimamente Soleil e Vera Gemma all’Isola, ma non come concorrenti. Ciao!”, ha annunciato la Marzano nelle sue storie Instagram. Con quale ruolo torneranno Soleil e Vera? Dovremmo attendere le prossime puntate dell’Isola dei Famosi 2022 per scoprire quale sarà la loro missione nel reality show. Sicuramente tra loro voleranno scintille.

Quale sarà il ruolo di Soleil Sorge e Vera Gemma?

“Ognuno è fatto a modo suo, lei è fatta male. Andasse a farsi aiutare da qualcuno”, aveva detto Vera Gemma a “Pechino Express” riferendosi a Soleil Sorge. Ricordiamo che i vertici di Mediaset hanno deciso di allungare in modo significativo la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La finale, prevista per lunedì 23 maggio, è stata spostata a lunedì 27 giugno. Per questo motivo nelle ultime settimane sono entrate tre nuove concorrenti: Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Marialaura De Vitis. E oggi, lunedì 16 maggio, sbarcheranno altri 4 naufraghi: Luca Daffrè, Marco Maccarini, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletta. Sicuramente il ritorno di Soleil Sorge e Vera Gemma è un modo per alimentare le dinamiche dell’Isola dei Famosi, che ha guadagnato oltre un mese di messa in onda.

