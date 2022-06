Soleil Sorge e Vera Gemma, Luca Daffrè eletto il più sexy de L’Isola/ Le pagelle sui naufraghi

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcano in Honduras

Nella nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, in onda il 6 giugno 2022 su Canale 5, si registra lo sbarco in Honduras delle “piratesse”, ovvero le ex naufraghe rispettivamente nel 2019 e 2021, Soleil Sorge e Vera Gemma. Per l’occasione le due special-guest nel reality dividono il gruppo di naufraghi concorrenti in due fazioni assestanti, il Team Soleil e il Team Vera, e le due piratesse tra una dichiarazione e l’altra non lesinano voti e giudizi sul conto dei naufraghi concorrenti uomini, il che dà vita a una classifica degli isolani sul naufrago più sexy in assoluto in gioco a L’isola dei famosi 2022.

Vera Gemma attacca Awed "non mi manca per niente"/ Tornano i dissapori a L'isola

Non appena giunte alla Palapa, quindi, Soleil dà un 7 a Gennaro Auletto, in quanto un “belvedere” dal punto di vista estetico che però mancherebbe di personalità. “Diciamo che questi ragazzi vanno un po’ educati in fatto di personalità”, le fa eco, poi, Vera Gemma.

Soleil Sorge e Vera Gemma non lesinano giudizi sugli uomini de L’isola dei famosi

La parola passa poi su Edoardo Tavassi e Soleil gli dà un 8 pieno, al grido di “ha una personalità vincente”, mentre Vera Gemma lo boccia: “è troppo grande d’età per i miei gusti, io prediligo gli uomini dai 26 in su”. Luca Daffré si becca un 9 da Soleil Sorge, mentre viene bocciato da Vera Gemma: “Troppo nasino all’insù, io voglio gli uomini belli e tormentati”. Nicolas Vaporidis, infine, piace molto a Soleil Sorge e il voto è 8 per estetica e personalità di naufrago dal temperamento forte, mentre il voto basso per lui giunge da Vera Gemma: “Un bravo attore, ma tormentato dai provini…”. Alla base dei giudizi espressi dalle “piratesse” sugli uomini de L’isola dei famosi 2022, Luca Daffré si aggiudica il titolo di naufrago più sexy dell’Honduras, complice il voto alto “9” ricevuto da Soleil Sorge. Che l’ex Grande fratello vip 6 bionda possa rivelarsi protagonista di un nuovo flirt in Honduras? Staremo a vedere cosa accadrà.

Team Soleil vs. Team Vera: chi sono?/ Soleil conquista la prima vittoria!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

LEGGI ANCHE:

Soleil si "dichiara" a Nicola Vaporidis all'Isola dei Famosi/ Vladimir la punge "che c'è dietro?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA