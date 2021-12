Soleil Sorge gelosa di Alex Belli?/ La “vendetta” con Gianmaria Antinolfi

Alex Belli balla con Miriana Trevisan

Il giovedì sera è sempre all’insegna dell’allegria e del divertimento dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera i concorrenti hanno dato il via ai festeggiamenti brindando alle new entry: “Ai nuovi arrivati che ci hanno portato energia nuova e voglia di rimetterci in gioco!”, ha detto Alex Belli alzando in alto i calici. Dopo la cena messicana preparata da Jessica Selassié e Carmen Russo, i VIP hanno iniziato a ballare a ritmo di canzoni popolari e musica napoletana. Ma non tutto è filato liscio. Durante uno ballo di gruppo, le inquilini della Casa hanno decido di esibirsi in un passo sensuale: Alex Belli ha preso Miriana Trevisan improvvisando un passo a due. Il gesto dell’attore non è passato inosservata e immediata è arrivata la reazione di Soleil Sorge, evidentemente gelosa dell’attore.

La gelosia di Soleil Sorge

Infastidita dalla decisione di Alex Belli di ballare con l’ex velina, Soleil Sorge ha preso per mano Gianmaria Antinolfi iniziando a ballare tra le sue braccia. L’imprenditore, visibilmente sorpreso dal gesto dell’influencer, le ha fatto capire di non esagerare e subito dopo Soleil è tornata a ballare con le sorelle Selassié. Per il resto della serata Soleil ha ignorato Alex, che ha capito subito da cosa era dettato il malumore dell’influencer: “Mi raccomando eh, non essere gelosa. Tanto ti riporto sempre da me”, le ha detto l’attore con fare sornione. “Soleil non ha usato Gian per far ingelosire Alex. A lei piace ancora un po’ Giammi, lo tiene sempre d’occhio e quando ci sarà un riavvicinamento tra lui e Sophie, Sole tornerà all’attacco con le sue battutine perché è gelosa. Con Alex è tutto finto, gli è stato imposto”, ha commentato un utente su Twitter, dopo aver visto la diretta di ieri sera.

