Soleil Sorge K.O. durante le vacanze, per un problema di salute/ Il messaggio ai fan

Soleil Sorge non sta bene: ecco cosa succede per l’ex Grande fratello vip

Dopo aver debuttato nel mondo dello showbiz come concorrente a Miss Italia, Soleil Sorge si è avviata verso una lunga carriera tv nel corso degli ultimi anni e l’affetto del pubblico per lei è arrivato con la partecipazione al trono di Luca Onestini e in qualità di corteggiatrice a Uomini e donne, poi si è fatta strada con la partecipazione come concorrente a Pechino Express e per ben due volte a L’isola dei famosi, passando per il Grande fratello vip 6, e in ultimo ma non per ordine d’importanza il ruolo di giudice a La pupa e il secchione, ma in queste ore però Soleil Sorge preoccupa i fan. Il motivo non è la sua assenza dai palinsesti tv, dal momento che l’ex gieffina è solita mostrarsi sui social in queste settimane, mentre è alle prese con le sue vacanze estive, che seguono al nuovo progetto della linea beachwear da lei stessa disegnata, ovvero il brand di costumi e accessori estivi State of Soleil, bensì il suo ultimo post condiviso tra le stories dove la modella italo-americana non nasconde di non essere stata bene nelle ultime ore.

Lo sfogo di Soleil Sorge che “rassicura i fan” dell’ex Grande fratello vip

“Febbre di fine estate check”, si legge non a caso nella descrizione di una immagine che Soleil Sorge ha condiviso tra le Instagram stories e che la immortala mentre è distesa sul letto. E con questa storia la modella sembrerebbe voler tranquillizzare i fan rispetto al suo temporaneo allontanamento dai social, che ha dato vita alle congetture più disparate del web, concernenti anche lo stato di salute dell’influencer. Soleil Sorge a quanto pare sceglie di riposarsi per ottimizzare e velocizzare la sua guarigione dallo stato influenzale che l’ha colpita nel mezzo delle vacanze estive in corso, a fine agosto 2022. Questo dopo essersi data ai festeggiamenti di Ferragosto sfrenati con Valeria Marini, a Porto Cervo, e prima che il dovere la chiami per i nuovi impegni, ovvero il ruolo di protagonista tv a Back to school e la conduzione del web format trasmesso su Mediaset Infiniti, Gf vip Party.

