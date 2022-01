Soleil Sorge/ Piange per mamma Wendy: “L’unica cosa che mi tortura…”

Soleil Sorge: prima finalista del GF Vip?

Soleil Sorge continua a essere una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche durante la diretta di venerdì, il triangolo Delia – Alex – Soleil ha occupato gran parte della puntata. L’influencer ha ribadito di provare una forte amicizia e di avere una connessione mentale con l’attore, ma di aver escluso già dai primi giorni in casetta una possibile relazione con lui in quanto sposato. Non è mancato un confronto con l’attore. Poco dopo Soleil ha ricevuto la sorpresa della zia Daniela e della sua cagnolino Simba. Infine Soleil è finita in nomination, per i voti di Manila e Delia. I vip non sanno che però il televoto decreterà il primo finalista del Grande Fratello Vip: sarò Soleil la prima a conquistare il pass per la finalissima del 14 marzo?

Soleil Sorge sente la mancanza della madre

Nel weekend Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno ricevuto un messaggio aereo dai loro fan: “Il rapporto più vero. #Solphie”. Il rapporto tra le due ragazze ha fatto sempre molto discutere dentro la casa, ma è anche vero che nel momento del bisogno si sono sempre aiutate. Nelle ultime ore, infatti, Soleil è stata colta da un momento di nostalgia e al sua fianco ancora una volta c’era l’amica Sophie, che si è subito accorta del suo malessere. “Sei mai stata così tanto tempo lontana da tua madre?”, ha chiesto Soleil all’amica, rivelando di sentire molto la mancanza della mamma Wendy Kay. L’ex tronista ha risposto che anche lei sente la mancanza della madre che non sente da molti mesi, ma sta cercando di trasformare questa mancanza in forza. “È l’unica cosa che mi tortura qui dentro”, ha ammesso Soleil tra le lacrime.

