Soleil Sorge torna all’Isola/ Furia web:”‘Nuova’ Guendalina? Come sostituire Chanel con il mercato del pesce”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge torna in Honduras in un nuovo ruolo

Ci siamo, quando ormai manca poco alla nuova puntata de L’isola dei famosi 2022 -in onda il 30 maggio 2022- viene anticipato il ritorno al reality made in Honduras di Soleil Sorge. Reduce dal successo ottenuto nei ruoli di concorrente e giudice, rispettivamente coperti al Grande fratello vip 6 e La pupa e il secchione 2022, anche su richiesta dei supporters Soleil Sorge torna a L’isola dove ha partecipato nel 2019 come concorrente naufraga. Ma in quale ruolo sbarca stavolta in Honduras, l’italo-americana? A quanto pare, stando alle ultime anticipazioni tv, la magnetica Soleil è pronta a sbarcare a Cayos Cochinos per il ruolo di ospite (special-guest) della trasmissione ed è quindi previsto per lei un soggiorno di breve durata, di almeno una settimana. La clausola prevista per l’ingaggio dell’ex Grande fratello vip 6 nel cast del reality honduregno accomunerebbe l’italo-americana all’altra new-entry a L’isola dei famosi 2022 anticipata dagli spoiler tv, ovvero Vera Gemma. Ma, intanto, si solleva una prima polemica web sul conto dell’italo-americana, che la vede tacciata dai detrattori di non meritare la sua onnipresenza in tv e di fare da “tappa buchi” nei vari format in cui ora lei si trovi a coprire un ruolo.

Soleil Sorge nel mirino del web: il sentiment social

A pochi minuti dalla messa in onda della nuova puntata de L’isola dei famosi 2022, infatti, emergono tra le critiche più disparate sul conto di Soleil Sorge, a margine del nuovo ingaggio nel cast de L’isola dei famosi 2022. “Sostituire Guendalina Tavassi (ritirata) con Soleil, è come sostituire Chanel con mercato del pesce”, “Due mesi fa le fan di Soleil Sorge ‘non farà più reality, ‘avrà una carriera in tv”, dopo concorrente de L’isola dei famosi 2022. Che tristezza, sporcherà anche quest’edizione”, “L’arrivo di Soleil significa anche l’arrivo del suo fandom tossico a sporcare tutto, io mi tiro fuori prima”, si legge tra le parole aspre rilasciate a mezzo Twitter. Tuttavia, si contano anche innumerevoli messaggi social di chi -tra gli utenti- si dice al settimo cielo all’idea di poter assistere ad un ritorno in Honduras della beniamina, Soleil Sorge, che a L’isola dei famosi 2019 conquistava il pubblico tv con prove fisiche estreme e la sua lovestory con il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias Rodriguez.

