Soleil Sorge Vs Delia Duran “Sta recitando”/ Alex Belli: “Non è malata di popolarità”

Soleil Sorge non ha dubbi su Delia Duran: la donna sta recitando. Lo dice a chiare lettere ad Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, ammettendo di non aver affatto apprezzato le sue ‘sceneggiate’ in prima serata. “Se Delia non è una persona che fa queste sceneggiate allora spiegami perché ha fatto quella recita.”, ha detto Soleil ad Alex. “Si vedeva lontano un miglio che stava esasperando e recitando il tutto.” ha aggiunto.

Soleil Sorge dubbi su Alex Belli/ “Sei d’accordo con Delia? Non mi fido al 100%”

Alex ha recentemente dichiarato di volere un nuovo confronto con lei per chiarire tutto ma Soleil la trova una cattiva idea: “Secondo me non dovrebbe tornare. Se tu dici che non sei d’accordo con lei non dovresti sperare che torni. Hai sentito che ha detto che vorrebbe essere una concorrente? Che poi è venuta qui due volte ed è andata da Barbara, adesso basta. Non andrebbero premiati questi comportamenti. Ha avuto i suoi 15 minuti di visibilità. Poi non ha voluto parlare con te l’altra volta soltanto per poter tornare ancora. Tu la difendi, dici che non ha bisogno di soldi e popolarità, ma dimostra altro.”

Alex Belli "Delia Duran? Sono incaz*ato"/ "In dubbio la mia persona e matrimonio"

Delia Duran difende Alex Belli dai dubbi di Soleil: “Non le interessa apparire in TV”

Soleil Sorge, pur credendo al matrimonio di Alex Belli e Delia Duran, ammette di non credere al fatto che lei non sia interessata alla popolarità del momento. “Ha detto che vuole entrare qui e che non è influenzata da nessuno. Capisci che non quadra qualcosa. Adesso dici anche che ‘aveva ragione Delia a dirti di non venire qui, ma se lei è stata la prima a correre qua dentro?!” Belli però difende sua moglie a spada tratta: “Delia non ha bisogno di venire qui a prendersi due soldi. Ha già il suo mondo e le sue cose.” Spiega infatti che “Gli affari vanno bene ed ha in mano i conti. A lei non interessa apparire qui.” L’attore anzi chiede a Soleil di fidarsi di ciò che dice: “lei non è una malata di popolarità e non le interessa la tv a tutti i costi. Non voglio essere superficiale, ma economicamente a noi va tutto benissimo. Quindi entrare qui e fare gli show non è nel suo interesse”.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli furioso con Delia Duran/ "Non gliela do vinta. Le direi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA