Soleil Sorge Vs D’Urso: “O mi date parola o stacco”/ Lei: “Allora stacca per sempre!”

Puntata piuttosto accesa quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 30 settembre. Tanti gli ospiti e tante le liti nate in studio. Una tra tutte quelle tra il paparazzo Alex Fiumara e Soleil Sorge, in collegamento dalla Grecia. Si torna a parlare delle foto con Andrea Iannone, secondo Fiumara organizzate da Soleil che avrebbe chiamato un paparazzo. Lei nega con forza ma in studio i toni si alzano e scoppia la lite. A gestire il botta e risposta dallo studio c’è una determinata Barbara D’Urso, che cerca di evitare il sovrapporsi delle voci in modo che il pubblico a casa possa seguire al meglio la vicenda. La parola viene data prima a Fiumare che prende qualche minuto per spiegare la sua versione nei particolari.

Barbara D’Urso asfalta Soleil Sorge: “Se stacchi ora stacca per tutta la tua vita!”

Dal collegamento Soleil Sorge perde improvvisamente la pazienza e sbotta, accusando di non ricevere la parola e di non poter dunque replicare ad Alex Fiumara. “Non esiste che vengo chiamata in televisione e poi io non posso rispondere. Conto fino a 3 dopodiché stacco questa conversazione perché non ho intenzione di venir attaccata e non poter dire la mia. Quindi o posso avere modalità di rispondere o questa conversazione non ha neanche luogo di esserci” sbotta la Sorge. Parole che scatenano la D’Urso in studio, palesemente pizzicata dall’ospite. La conduttrice replica allora a tono: “Soleil ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla. No che tu decidi altrimenti dopo 3 secondi stacchi la conversazione, perché se la stacchi poi la stacchi anche per sempre, tutta la tua vita e salutame a soreta!”



