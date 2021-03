Soleil Sorge Vs Marco Maddaloni/ “Vinto l’Isola senza fare niente”, vecchie ruggini..

Soleil Sorge contro Marco Maddaloni a Mattino5, o quasi. Quella della bella corteggiatrice e poi naufraga sembra una vera e propria frecciatina contro il neo protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 nonché vincitore della scorsa edizione, confermando anche che non ha ancora dimenticato tutto quello che è successo quando lei stessa è stata in Honduras. Chi ha seguito il programma ieri sera sa bene che Ilary Blasi ha annunciato che a fare da salvavita ai due aspiranti naufraghi, ovvero Fariba e Ubaldo, ci sarà proprio Marco Maddaloni pronto ad insegnare loro a fare una capanna, la prima cosa che servirà per vivere sull’Isola. A quel punto è Soleil Sorge che colpisce dritto nascondendosi dietro un commento: “E’ perfetto per quel ruolo anche se era l’unico che non cucinava, non pescava, non ha mai montato una capanna, non ha mai vinto una prova, non ha mai fatto nulla però in qualche modo ha vinto… significa che non necessariamente serve il braccio e la forza per superare l’Isola, si può fare anche strategicamente”.

La frecciatina è chiara ma in molti non l’hanno colta visto che qualcuno (a parte Soleil a quanto pare) ha già rimosso le scaramucce del passato, il momento in cui Maddaloni metteva in guardia Jeremias Rodriguez dal vero essere della loro compagna naufraga. In molte occasioni Maddaloni si è mostrato un po’ contrario alla loro relazione ma anche al modo di fare di Soleil tant’è che, anche dopo il programma, commentando una foto dei due piccioncini, il judoka ha commentato: “Occhio a Soleil che ti dà una porzione di cibo più piccola. Un abbraccio”. Anche sull’Isola i due hanno avuto modo di discutere soprattutto quando lei gli ha dato del doppiogiochista e a quel punto Maddaloni si è difeso al grido di: “Se lei pensa che non sono stato dalla sua parte, non ha capito proprio un c***o”. A quanto pare ne vedremo delle belle, intanto, ecco il video del momento:

