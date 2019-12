Soliti Ignoti Speciale Telethon/ Anticipazioni e ospiti: dalla Ventura ad Accorsi

Sabato 21 dicembre, a partire dalle 20.35, Raiuno, in diretta dal Teatro Delle Vittorie trasmette I Soliti Ignoti Speciale Telethon. Con Amadeus nei panni di padrone di casa, I Soliti Ignoti concludono la lunga maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare cominciata con la Festa di Natale che è stata invece condotta da Antonella Clerici. Da trent’anni, la Rai affianca Telethon nella raccolta dei fondi che sono fondamentali per sostenere la ricerca e dare una speranza di poter condurre una vita normale ai malati e alle loro famiglie. Un appuntamento che si rinnova ogni anno al quale rispondono sempre in massa anche i personaggi famosi che, questa sera, si trasformeranno in concorrenti giocando con il pubblico durante l’appuntamento speciale de I soliti Ignoti.

GLI OSPITI DEI SOLITI IGNOTI – SPECIALE TELETHON

La formula de I Soliti Ignoti – Speciale Telethon sarà uguale alla versione classica del gioco di Raiuno. Amadeus, infatti, accompagnerà i concorrenti vip nel viaggio che li porterà a scoprire l’identità degli ignoti. A giocare con Amadeus, regalando un sorriso al pubblico in studio e ai telespettatori, saranno alcuni dei personaggi famosi più amati. A mettersi a disposizione di Telethon e della ricerca, infatti, saranno Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Stefano Accorsi ed Edoardo Leo protagonisti dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek “La dea Fortuna”. E ancora, a giocare con Amadeus cercando di portare a casa una cifra considerevole da donare totalmente in beneficienza ci saranno anche Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo.

SOLITI IGNOTI – SPECIALE TELETHON: LA RACCOLTA FONDI CONTINUA

Gli ospiti vip de I soliti Ignoti, utilizzando i vari aiuti, guidati da Amadeus, cercheranno di scoprire le identità degli ignoti senza commettere errori in modo da poter conquistare cifre importanti che saranno devolute in beneficienza aumentando la cifra fin qui raccolta dalla lunga maratona Rai dedicata a Telethon. Oltre a giocare, i personaggi famosi chiederanno al pubblico di donare ancora e di fare un gesto d’amore in prossimità del Natale. L’obiettivo della serata sarà quello di raccogliere cifre importanti da devolvere alla ricerca. Fino al 31 dicembre sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510.



