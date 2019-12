FESTA DI NATALE, UNA SERATA PER TELETHON/ Ospiti: la storia del piccolo Giorgio

La storia di Giorgio è quella di un bambino con una patologia davvero rara. La serata dedicata alla Fondazione Telethon, in onda questa sera su Rai1, di storie come quella di Giorgio ne racconta e ne racconterà tante nel corso della lunga diretta. La mamma di Giorgio racconta infatti quanto sia complicato anche solo trovare qualcuno con cui confrontarsi su questa malattia “Pensa che l’unico bambino con la stessa malattia l’ho trovato a Pechino!” racconta la donna alle conduttrici Serena Rossi e Antonella Clerici. Sono proprio loro a mandare poi in onda un commovente filmato con gli amici di scuola di Giorgio che donano i propri giocattoli per farlo stare meglio: “Giorgio è un amico speciale. A scuola si comporta bene” raccontano loro alla telecamera della Festa di Natale di Rai1. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTICIPAZIONI FESTA PER NATALE, UNA SERATA PER TELETHON

Anche quest’anno la Rai risponde all’appello della Fondazione Telethon dedicando ben 22 ore di diretta alla maratona per raccogliere fondi per sostenere la ricerca e dare voce ai bambini e alle loro famiglie che devono affrontare una lunga e difficile battaglia contro patologie rarissime. Il numeratore sarà acceso, come di consueto, sabato 14 nella trasmissione “Uno Mattina In Fa-miglia” alle ore 8.30 e la settimana si chiuderà sabato 21 su Rai1 con lo speciale Telethon “I Soliti Ignoti”, in onda alle 20.30 e condotto da Amadeus. L’evento clou, però, si svolgerà questa sera. In prima serata, Raiuno trasmetterà Festa di Natale, Una serata per Telethon, condotta da Antonella Clerici che sarà affiancata da Paolo Belli e dalla sua Big Band. A partire dalle 20.30, Antonella Clerici darà il via ad un evento che, ideato nel 2012, racconta la storia di Telethon, dei ricercatori e delle persone che, grazie alla ricerca, hanno avuto una speranza in più di poter avere una vita più serena.

GLI OSPITI DI UNA FESTA PER NATALE, UNA SERATA PER TELETHON

Sarà una serata ricca di grandi ospiti quella che Antonella Clerici e Paolo Belli condurranno dando ampio spazio alle stporie dei protagonisti e dei ricercatori che hanno deciso di mettere le proprie conoscenze a disposizione della Fondazione Telethon. Il tutto sarà condito da momenti di intrattenimento con la presenza di «Ambasciatori Telethon» e personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport come Luca Zingaretti, Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi che è stato sempre in prima fila accanto a Telethon, Serena Rossi, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti, Massimiliano Rosolino, Francesco Pannofino e Achille Lauro. A rendere più suggestiva l’atmosfera sarà la musica della Big Band di Paolo Belli che accompagnerà i vari momenti di spettacolo.

IL CORTOMETRAGGIO DI LUCA ZINGARETTI

Saranno tante le storie di speranza e d’amore che Antonella Clerici racconterà nel corso di “Festa di Natale” durante la quale ci sarà spazio anche per una «delegazione» di 19 bambini (su oltre 100) provenienti da tutto il mondo, nati con malattie ge-netiche che non lasciano scampo e che sono stati trattati negli anni scorsi all’SR-Tiget, l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano, con la terapia genica: oggi possono vivere una vita normale. Sarà, inoltre, presentato anche il cortometraggio di Luca Zingaretti, ambasciatore della Fondazione, intitolato “Raro”. L’obiettivo della sarata sarà raccogliere fondi da devolvere alla ricerca. Fino al 31 dicembre sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510.





