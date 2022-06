Solstizio d’estate 2022, cos’è e come si celebra?/ Significato, orario e tradizioni

Il solstizio d’estate 2022 si terrà nella giornata di oggi, martedì 21 giugno e darà vita, di fatto, al giorno più lungo dell’anno nell’emisfero boreale e, contestualmente, alla stagione estiva astronomica, che non va confusa con l’estate meteorologica, che invece ha preso il via lo scorso 1 giugno. Ma che cos’è esattamente questo fenomeno? E quando si manifesta, esattamente? Domande legittime, alle quali vi rispondiamo qui di seguito, muovendo i primi passi dal significato del termine.

Infatti, basandoci sull’etimologia del solstizio d’estate 2022, notiamo come la parola derivi dal latino solstitium, che altro non è che la fusione dei vocaboli “sol” (sole) e “sistere” (fermarsi). Da questa premessa si evince come il solstizio estivo non faccia altro che definire l’attimo esatto nel quale il Sole raggiunge il punto di declinazione massima nel suo moto apparente lungo l’eclittica, vale a dire il tragitto che annualmente la nostra stella pare compiere rispetto alla sfera celeste. Va da sé, inoltre, che durante il solstizio d’inverno (che cade pochi giorni prima del 25 dicembre) la declinazione raggiunga il suo minimo e si abbia la giornata con meno ore di luce in assoluto.

SOLSTIZIO D’ESTATE 2022: A CHE ORA SI VERIFICA?

Il solstizio d’estate 2022 si verificherà in un frangente preciso della giornata di oggi, 21 giugno, che corrisponderà alle 11.13 (ora italiana). Curiosità ulteriore: le ore di luce aumenteranno man mano che si sale verso Nord e l’illuminazione naturale avrà una durata diversa a seconda delle città (15 ore e 7 minuti a Napoli, 15 ore e 16 minuti a Roma, 15 ore e 42 minuti a Milano).

Sebbene il solstizio d’estate 2022 abbia luogo proprio il 21 giugno, è d’uopo precisare che non si tratta di una data fissa, in quanto, come già avvenuto in passato, talvolta può palesarsi il 20 giugno, dal momento che non c’è precisa sovrapposizione fra il nostro calendario (365 giorni) e il tempo che la Terra impiega effettivamente per effettuare un giro completo attorno al Sole (6 ore in più). Ecco, dunque, spiegato il motivo per il quale tanto i solstizi quanto gli equinozi siano caratterizzati da una data per così dire “mobile”, a cui viene posto rimedio ogni quadriennio mediante l’introduzione di un anno bisestile.

SOLSTIZIO D’ESTATE 2022, COME SI FESTEGGIA?

Come si festeggia il solstizio d’estate 2022? Un quesito interessante, che ci porta anche alla scoperta delle usanze diffuse nel resto del globo. Partiamo da quella a noi più nota, vale a dire quella dei riti di San Giovanni, con falò propiziatori in Italia (celebre quello che viene acceso ogni anno a Torino, che dovrebbe indicare, a seconda della direzione di caduta, se quello che si apre sarà un anno di fortuna o di sventure per la città, ndr), Portogallo e Spagna. Celebri anche i festeggiamenti di Stonehenge, in Gran Bretagna, dove ogni anno migliaia di persone provenienti da ogni angolo del mondo si radunano per assistere, all’alba, ai raggi del sole che attraversano la Heel Stone.

Grandi celebrazioni anche nel Settentrione d’Europa, con particolare riferimento ai Paesi scandinavi, che organizzano balli, festival musicali, incontri e gite. In Russia, per contro, si salta sui fuochi accesi e si gettano ghirlande di fiori in acqua mentre a New York, negli Stati Uniti d’America, da anni ormai vanno in scena alcuni importanti raduni yoga in onore del sole e per sfruttare il benessere fisico e spirituale che i suoi raggi possono regalare in occasione del solstizio d’estate.











