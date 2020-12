Solstizio d’inverno, oggi 21 dicembre 2020/ Cos’è: inizia la stagione più fredda

Solstizio d’inverno, giorno più breve dell’anno e la congiunzione di Giove e Saturno. Tutto oggi, lunedì 21 dicembre 2020. La giornata odierna è, dunque, particolarmente generosa dal punto di vista astronomico, visto che ci sarà una tripletta di eventi. Si comincia dal solstizio d’inverno, che si verificherà alle 11:02 ore italiana. L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, spiega che il Sole nel suo movimento apparente lungo l’eclittica, cioè la proiezione in cielo dell’orbita della Terra, raggiunge la posizione più a sud rispetto all’equatore celeste, che è la proiezione in cielo dell’equatore della Terra. Alle ore 11:02, dunque, il Sole toccherà il punto più basso nel suo itinerario osservato dalla Terra.

Il sole sorgerà più tardi del solito e tramonterà prima. Il solstizio d’inverno, però, non è solo il giorno più buio dell’anno, quello cioè in cui la durata delle ore diurne è minima, mentre è massima quella delle ore notturne. Inaugura, infatti, un altro fenomeno: da domani le giornate torneranno ad allungarsi fino all’equinozio di primavera che cadrà il 20 marzo 2021.

SOLSTIZIO D’INVERNO, IL LEGAME CON IL NATALE

Quest’anno il solstizio d’inverno è il 21 dicembre, ma non sempre cade questo giorno. Infatti, il solstizio ogni anno ritarda di circa sei ore rispetto all’anno prima (5 ore, 48 minuti e 46 secondi per la precisione). Ciò in quanto l’anno solare non è proprio di 365 giorni, ma di 365 giorni 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Per questo motivo ci sono anni in cui il solstizio d’inverno può “cadere” anche il 22 dicembre. Tutto si riallinea ogni quattro anni con l’anno bisestile, che fu introdotto proprio per evitare di “perdere” giorni rispetto al calendario.

Infatti, un giorno in più ogni quattro anni corrisponde alle 24 ore perse nei quattro anni. C’è comunque un legame con il Natale, in quanto la data del giorno di questa festa fu fissata da Papa Giulio I proprio il 25 dicembre per ragioni legale al solstizio. Pur segnando l’inizio della stagione più fredda dell’anno, rappresenta l’inizio della rinascita del Sole. Per tutto l’emisfero boreale quella di oggi sarà, dunque, una giornata di tradizioni popolari.



