Solstizio d’inverno 2019/ 22 dicembre: cos’è e perché è “giorno più corto dell’anno”

È ARRIVATO L’INVERNO! È IL GIORNO DEL SOLSTIZIO

Solstizio d’inverno 2019, ci siamo quasi: infatti precisamente alle ore 05.19 del prossimo 22 dicembre si verificherà quel fenomeno che prende il nome dal termine latino “solstitium” (letteralmente il “fermarsi del Sole”, espressione dovuta all’impressione che l’astro quasi si fermi davvero). Per l’astronomia questo è il momento in cui la stella principale del nostro Sistema Solare raggiunge, in quello che è il suo moto apparente lungo quella che viene definita eclittica, il punto di declinazione minima come accade ogni dicembre, segnando così l’inizio dell’inverno boreale e, alternativamente, dell’estate australe, laddove invece il solstizio d’estate che ricorre in giugno marca invece l’avvento dell’estate nelle emisfero boreale e dell’inverno australe, col sole che invece tocca il suo punto di massima declinazione positiva. E il 22 dicembre dunque sarà anche quello che convenzionalmente è indicato come il giorno più corto dell’anno dal momento che in questa data il soleggiamento sarà al massimo di otto o nove ore in Italia, a seconda delle zone prese in considerazione e con uno scarto di circa 60 minuti tra città del Nord e del Sud.

SOLSTIZIO D’INVERNO 2019: PERCHE’ E’ IL “GIORNO PIU’ CORTO DELL’ANNO”?

Col verificarsi del fenomeno del solstizio d’inverno, si dirà ufficialmente addio all’autunno e si darà il benvenuto invece a quello che di fatto è il primo inverno del secondo decennio del nuovo secolo. L’appuntamento come detto è per gli appassionati alle ore 05.19 della mattina del 22 dicembre quando per l’emisfero boreale, ovvero quello nord, si verificherà il passaggio astronomico tanto atteso: questo serve soprattutto a far luce su quella che è una falsa credenza, ovvero che il solstizio coincida con un giorno particolare mentre si tratta di un unico e breve momento, vale a dire quello della succitata declinazione minima del Sole lungo il percorso della sua orbita apparente; in quell’istante la nostra stella si troverà proprio sopra al Tropico del Cancro. Passando invece all’altro aspetto connotato al solstizio, ovvero il fatto che la data in cui cade è “il giorno più corto dell’anno”, va smentita anche qui un’altra falsa credenza e che tuttavia risale alla tradizione popolare che voleva il 13 dicembre, giorno consacrato a Santa Lucia, come il più breve. La data con meno ore di luce del 2019 e in cui il Sole raggiungerà la sua minore altezza sull’orizzonte sarà invece il 22 dicembre, dando il via a quello che peraltro molti esperti di medicina indicano come uno dei periodi più propizi dell’anno per le donne se hanno intenzione di concepire un bambino. Un aspetto che ha un quid di romantico dato che l’idea di “dare alla luce” una nuova vita va di pari passo col fatto che il solstizio mette in moto un processo per cui le stesse ore di… luce continueranno ad aumentare fino a che, in occasione dell’equinozio di primavera, non si equivarranno con quelle di oscurità e questo fino al solstizio d’estate quando il ciclo astronomico (un po’ come quello della vita) non ricomincerà.

