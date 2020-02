Solveig Jenselme, chi è ex fidanzata Javier Rojas/ “Tradita? Abbiamo rotto da..”

Da qualche giorno sta facendo discutere il flirt nato ad Amici tra Talisa e Javier. I due si sono baciati davanti alle telecamere e non nascondono di tenerci l’uno all’altra. Lo scalpore nasce perché Javier è fidanzato, come dimostrano le sue foto su Instagram. La ragazza si chiama Solveig Jenselme, è una fotografa e videomaker molto affascinante. Lunghi capelli rossi, sguardo inteso e fisico da urlo, anche sul suo profilo Instagram non mancano scatti con Javier di baci appassionati e sguardi complici. E allora perché Javier ha baciato Talisa? Il ballerino l’ha davvero tradita? I primi chiarimenti sono arrivati proprio in Casetta, dalle parole bisbigliate di Talisa che ha parlato di una lunga telefonata fatta da Javier alla fidanzata prima di iniziare la fase del serale. Al momento di quella chiacchierata i due, però, si erano già lasciati.

Solveig Jenselme, anche l’ex fidanzata di Javier ha già un altro?

Di fronte alle immagini del bacio di Talisa e Javier ad Amici 19, il web si è scatenato. Sul profilo social della bella Solveig Jenselme sono apparsi centinaia di commenti di chi si dispiaceva per lei e per questo “tradimento” da parte del ballerino e suo fidanzato. Ma a chiarire le cose è stata proprio la fotografa con una serie di stories su Instagram in cui ha chiarito che non c’è stato alcun tradimento. “Grazie a tutti per i vostri messaggi ma io ho rotto con Javier 10 giorni fa, 4 giorni prima che entrasse nella casa. Non preoccupatevi, non stiamo più insieme”, ha scritto. E ancora ha tenuto a chiarire che anche lei ha un’altra persona nella sua vita: “Non preoccupatevi e grazie per tutti i vostri messaggi ma sto uscendo con qualcuno. È tutto ok!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA