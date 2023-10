Sondaggi elettorali/ FdI al 29,9%, Pd in calo al 20,6%. 41% ha fiducia nel governo

Variazioni degne di nota nei sondaggi politici realizzati da Ixè. Nella classifica delle intenzioni di voto, in vetta troviamo ovviamente Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni si attesta al 29,9 per cento. In calo rispetto all’ultima rilevazione il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 20,8 al 20,6 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono mezzo punto percentuale e sono ora quotati al 16,6 per cento.

I sondaggi di Ixè segnalano gli importanti rialzi degli altri due partiti di centrodestra: la Lega guadagna l’1,1 per cento e si porta all’8,5 per cento, mentre Forza Italia guadagna lo 0,9 per cento e si attesta al 6,8 per cento. Tra i partiti minori da segnalare il netto ribasso di Sinistra-Verdi: dal 4,4 al 3,6 per cento. Azione di Calenda è quotato al 3,9 per cento, con Italia Viva di Renzi in calo al 2,1 per cento. Chiudono la classifica Per l’Italia con Paragone al 2,1 per cento, +Europa al 2,7 per cento e Noi Moderati allo 0,9 per cento.

I sondaggi politici di Ixè

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ixè dedicati alla fiducia nel governo. Secondo i dati raccolti dagli esperti dell’istituto, il 40,8 per cento degli intervistati ha espresso gradimento: l’8,3 per cento molto, il 32,5 per cento abbastanza. Il 59,2 per cento è invece del parere opposto: il 32 per cento ha poca fiducia, mentre il 27,2 per cento nessuna. Si attesta attorno a quota 41 per cento anche la fiducia degli italiani nei confronti dell’Unione europea. Entrando nel dettaglio dei sondaggi, il 41,4 per cento ha espresso gradimento: il 5,7 per cento molto, il 5,7 per cento abbastanza. Nonostante la percentuale è accettabile, è in netto calo rispetto al 54 per cento registrato a settembre o addirittura al 67 per cento annotato nel 2022.

