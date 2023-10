Sondaggi politici/ FdI al 27,3%, Pd al 20,8%. FI in pressing sulla Lega

Qualche variazione degna di nota nei sondaggi politici firmati da Winpoll, commissionati da Scenari Politici e pubblicati nell’edizione odierna di Repubblica. In vetta alla classifica delle intenzioni di voto c’è ovviamente Fratelli d’Italia, ma con una percentuale più bassa rispetto alle altre rilevazioni recenti: il partito del premier Giorgia Meloni si attesta al 27,3 per cento. Buone notizie invece per il Partito Democratico, che prova ad avvicinarsi: i dem di Elly Schlein sono quotati al 20,8 per cento. Confermata la terza piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte sono al 15,4 per cento.

Sondaggio Noto: riforma fisco urgente per 68% degli italiani/ Meno tasse e più libertà di scelta sui servizi

I sondaggi firmati da Winpoll danno molto vicini gli altri due partiti di centrodestra: la Lega di Matteo Salvini è all’8,9 per cento, mentre gli azzurri guidati da Antonio Tajani sono all’8 per cento. Tra i partiti minori c’è Azione al 4,2 per cento, Sinistra e Verdi al 3,9 per cento e Italia Viva al 2,6 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,1 per cento, Italexit all’1,2 per cento e Unione Popolare allo 0,7 per cento. La fetta di indecisi rappresenta il 36 per cento.

Sondaggi politici/ FdI sale al 29,1%, in calo Pd e M5s. Armi all’Ucraina solo per il 47%

I sondaggi politici

Torniamo adesso ai sondaggi di Termometro Politico e accendiamo i riflettori sul dossier migranti. In questi giorni è stato registrato uno scontro tra Roma e Berlino per il finanziamento del governo tedesco alle Ong impegnate in progetti umanitari in italia. Per il 19,6 per cento la Germania fa bene a sostenere le ong che salvano in mare i migranti perchè si tratta di un dovere giuridico e morale, mentre per il 20,7 per cento i migranti che arrivano in Italia con le Ong sono una piccola percentuale, si tratta quindi di una strumentalizzazione politica. Il 16,9 per cento degli intervistati pensa che con questi sostegni si incentivi l’immigrazione clandestina, le ong hanno un effetto di moltiplicatore delle partenze di migranti. Per il 40,9 per cento invece le imbarcazioni delle ong dovrebbero portare i migranti salvati nei Paesi da cui vengono finanziate. Il restante 1,9 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ FdI sale al 29,7%, Pd scende al 19,5%. In risalita M5s e Lega

© RIPRODUZIONE RISERVATA