Sondaggi elezioni Milano/ Sala al 43-49%, Bernardo in pressing (40-46%). Tracollo M5s

La campagna elettorale sta per entrare nel vivo, i sondaggi sulle elezioni a Milano continuano a fornire importanti segnalazioni. I dati di Demopolis per Milano Today ci raccontano di una sfida apertissima: il sindaco uscente Beppe Sala è in vantaggio, ma Luca Bernardo non è da sottovalutare. Il Movimento 5 Stelle, invece, viaggia verso un clamoroso flop…

I sondaggi sulle elezioni a Milano quotano Giuseppe Sala, sostenuto dal Centrosinistra, tra il 43 e il 49%. Luca Bernardo, candidato del Centrodestra, si attesta tra il 40 e il 46%. Il candidato del Movimento 5 Stelle non va oltre il 3-7%, mentre gli altri candidati rappresentano il restante 4-8%.

SONDAGGI ELEZIONI MILANO: FIDUCIA CANDIDATI E CICLABILI

I sondaggi sulle elezioni a Milano di Demopolis hanno poi acceso i riflettori sulla fiducia dei cittadini nei candidati sindaco per la città. Giuseppe Sala è dato al 45%, mentre Luca Bernardo si attesta al 40%. Gianluigi Paragone, leader di Italexit, è al 10%, mentre tutti gli altri sono sotto la doppia cifra: Bianca Tedone al 6%, Mauro Festa al 3%, Gabriele Mariani al 3%, Giorgio Goggi al 2% e Simone Sollazzo al 2%. Uno dei temi più dibattuti nelle ultime settimane è quello legato alle piste ciclabili, c’è grande divisione nelle opinioni dei milanesi: per il 35% andrebbero mantenute con qualche aggiustamento, per il 34% ridimensionate drasticamente, mentre per il 31% incrementate ulteriormente.

