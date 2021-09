Sondaggi elezioni Roma/ Michetti al 31%, Gualtieri a +3% su Raggi

I sondaggi sulle elezioni di Roma di Index Research per Piazzapulita confermano le rilevazioni delle ultime settimane. In vetta alla classifica di gradimento troviamo Enrico Michetti: il candidato del Centrodestra è dato tra il 29 e il 33 per cento. Subito dietro troviamo Roberto Gualtieri, l’esponente dem si attesta tra il 25 e il 29 per cento. In pressing sull’ex ministro c’è Virginia Raggi, la sindaca uscente è tra il 21 e il 25 per cento. Infine, Carlo Calenda è quotato tra il 15 e il 19 per cento.

I sondaggi sulle elezioni di Roma di Index Research hanno poi analizzato l’orientamento di elettori Pd e M5s in caso di ballottaggio. Il 67,7% del popolo dem non voterebbe Virginia Raggi al ballottaggio, che troverebbe il consenso solo del 16,4%. Discorso diverso per quanto riguarda Roberto Gualtieri: quasi un elettore grillino su due, il 48,4% per la precisione, darebbe il suo voto al candidato di Centrosinistra.

SONDAGGI ELEZIONI ROMA: I DATI DI INDEX RESEARCH

Passiamo adesso ai sondaggi sulle elezioni di Roma di Index Research legati al voto di lista. Partiamo dal Centrodestra, dove troviamo Fratelli d’Italia nettamente in testa: il partito di Giorgia Meloni è al 17,5%. La Lega non va oltre il 4,5%, seguita dalla lista Michetti sindaco al 4,5% e da Forza Italia al 3,5%. Le altre liste della coalizione raccolgono lo 0,5%. Passiamo adesso al Centrosinistra: il Partito Democratico si attesta al 18,5%, poi troviamo la lista Gualtieri sindaco al 5%, Sinistra civica ecologica al 3,2% e le altre liste della coalizione al 3,2%. Il Movimento 5 Stelle è quotato al 14%, mentre la lista Virginia Raggi è al 6,5%.

