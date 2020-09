Sondaggi, exit poll Elezioni Regionali 2020 e Referendum: i risultati

RISULTATI SONDAGGI ED EXIT POLL ELEZIONI REGIONALI 2020 E REFERENDUM: CHI HA VINTO?

In attesa dei primissimi exit poll sulle Elezioni 2020 di domenica e lunedì, i sondaggi espressi durante il silenzio elettorale anticipavano di fatto i risultati poi emersi alle Regionali, Comunali, Suppletive e soprattutto Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Secondo il monitoraggio dell’opinione pubblica “Centro Studi Opinio Italia” per la Rai, i sondaggi sul Referendum lo scorso 16 settembre vedevano già il Sì ampiamente vincente con il 66-70% dei risultati, contro il 30-34% del No; a livello di Elezioni Regionali invece la situazione per il Governo si fa più preoccupante con l’esito pre-voto che indirizzava un probabile 6-1 finale con Puglia e Toscana date come possibili “too close to call“ fino all’ultimo voto. In Veneto Zaia al 72-76% stravince secondo i sondaggi Opinio contro Lorenzoni (16-20%), Liguria invece è il Governatore uscente Toti a confermarsi con il 52-56% delle opinioni di voto contro il candidato del Centrosinistra Ferruccio Sansa (36-40%). Vicino alla “spallata” contro il Pd il Cdx a guida Lega in Toscana, con la Ceccardi data al 41.5-45,5% rispetto al 40-44% dello sfidante Eugenio Giani: altro giro, altro vantaggio di Lega-Fi-FdI nelle Marche con Acquaroli al 48-52% vicino al ko “imposto” allo sfidante Mangialardi (35-39%). In Campania invece è Vincenzo De Luca a confermarsi senza alcuna opposizione “forte” nelle Regionali 2020, con i sondaggi pre-voto che lo davano al 48,5-52,5% contro Caldoro al 28-32% e Ciarambino (M5s) al 14-18%; in Puglia Fitto veniva dato lievemente in vantaggio rispetto a Emiliano (43% vs 40%) con Laricchia al 14-18% e Scalfarotto sotto il 5%. Infine, Valle d’Aosta con il rebus governabilità dopo che la Lega nei sondaggi Opinio veniva data al 27.31%, Centrosinistra al 16-20% e Centrodestra al 12-16%.

SONDAGGI LAB 2101: ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM

Secondo invece i sondaggi Lab 2101 di Università Roma Tre per Affari Italiani la situazione alle Regionali potrebbe mutare in parte rispetto alle intenzioni di voto di Opinio: sempre in attesa di nuovi exit poll post-chiusura delle urne, in Campania De Luca sarebbe sì vincente con il 53% contro il 30,7% di Caldoro e il 19,9% del Movimento 5 Stelle. In Liguria si confermerebbe Governatore Toti con il 57,8% contro il 39,5% di Sansa sostenuto da Pd-M5s; per le Marche la situazione invece sarebbe più incerta con Acquaroli al 44,9% contro il 41,5% di Mangialardi, anche se il Centrodestra viene comunque dato in vantaggio anche sulle liste: per la Puglia la situazione più enigmatica, secondo i sondaggi Lab 2101, visto che Emiliano al 32,9% verrebbe battuto sul fil di lana da Fitto al 34,2% ma con Laricchia del Movimento 5 Stelle che andrebbe addirittura al 30,8%, in netta controtendenza ai sondaggi politici pre-silenzio elettorale. In Toscana la Ceccardi sfilerebbe al Centrosinistra la guida della Regione (45,6% contro il 43,9% di Giani) mentre in Veneto niente partita contro Zaia, dato al 75,5% delle intenzioni di voto.



