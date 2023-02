Sondaggi, exit poll Elezioni Regionali Lombardia 2023/ Risultati, Fontana-Majorino-Moratti: chi vince?

IN ATTESA DEGLI EXIT POLL, GLI ULTIMI SONDAGGI SU REGIONALI LOMBARDIA 2023

Manca davvero pochissimo ai primi risultati delle urne, con gli exit poll delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 che daranno già una netta indicazione su chi potrà uscire vincitore tra il Centrodestra di Attilio Fontana, il Centrosinistra di Pierfrancesco Majorino e il Terzo Polo-centro di Letizia Moratti. Sopratutto, con gli imminenti exit poll alla chiusura dei seggi potremo scoprire se i sondaggi pubblicati prima del silenzio elettorale abbiano azzeccato o meno le distanza nella corsa a 3 per il nuovo Consiglio Regionale e quindi i risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023..

Secondo i sondaggi sulle Elezioni Regionali Lombardia 2023 pubblicati lo scorso 27 gennaio da Ipsos per il “Corriere della Sera” il vantaggio del Governatore uscente Fontana era ragguardevole per mantenere la guida della maggioranza in Lombardia: il candidato di Lega-FdI-FI-NM-Sgarbi otteneva il 44% delle preferenze contro il 33,8% dell’europarlamentare dem Majorino (sostenuto da Pd, M5s e AVS). Per l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti, i sondaggi erano tutt’altro che benevoli: la leader del Terzo Polo alle Regionali lombarde non veniva data oltre il 19% dei consensi, con quarta e ultima la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi al 2,2%. In termini di voti di lista, sempre in attesa dei primi effettivi exit poll sulle Regionali, era FdI a guidare la classifica dei sondaggi Ipsos con il 24,9% delle preferenze: seguivano il 13,4% della Lega, il 6,5% di Forza Italia per un complessivo 49,5% dei voti alla coalizione di Centrodestra. Con Majorino il 18,4% del Pd, l’8,1% del M5s per un complessivo 32,5% alla coalizione: da ultimo Moratti con il Terzo Polo attorno al 16,1%. Risultati eletti e affluenza elezioni regionali: Lombardia e Lazio – Diretta spoglio Lombardia

SONDAGGI ED EXIT POLL REGIONALI LOMBARDIA 2023: IL VANTAGGIO DI FONTANA E LA DURA SFIDA MAJORINO-MORATTI

Da Ipsos a Noto per la Rai, i sondaggi prima del silenzio elettorale anticipavano in questi termini gli exit poll sulle Elezioni Regionali Lombardia 2023: nelle ultime rilevazioni prima della “serrata”, l’istituto di Noto Sondaggi stimava alle regionali della Lombardia Fontana e il Centrodestra addirittura al 51,5% dei votanti, contro il solo 29% per il Pd-M5s di Majorino. Moratti con il Terzo Polo non andava oltre il 18% mentre per Ghidorzi il voto finale sarebbe stato dell’1,5%. Terzo e ultimo dato sui sondaggi pre-voto delle Regionali Lombardia 2023 arrivava da Swg, pubblicati sul QN prima del silenzio elettorale: la forbice per Fontana oscillava tra il 46 e il 50% delle preferenze contro il 32-36% di Majorino e il 14-18% del Terzo Polo di Calenda e Renzi con Moratti.

Secondo i sondaggi, dato altissimo anche per queste Regionali della Lombardia 2023, sull’astensionismo, almeno secondo le previsioni delle scorse settimane: si stimava che ben il 40% degli aventi diritto al voto non si sarebbero presentati alle urne il 12-13 febbraio. In attesa degli exit poll sulle elezioni Regionali in Lombardia 2023 andiamo a vedere gli ultimi dati a disposizione. Nelle previsioni e i sondaggi analizzati da Edmond Dantès per il “Sussidiario” sugli scenari post-elezioni in Regione Lombardia – sui dati di Noto Sondaggi – la possibile composizione del nuovo Consiglio Regionale con Fontana al secondo mandato vedrebbe circa 27 consiglieri per FdI (al 26%), 12 seggi alla Lega, 6 a Forza Italia, 2 a Lista Fontana e 1 per Noi Moderati Lupi-Sgarbi. Per l’opposizione invece Majorino e il Pd potrebbero guadagnare 15 seggi sui 31 disponibili alla minoranza: 3-4 per il M5s, 4-5 per il Terzo Polo di Moratti, 3 alla lista civica Letizia Moratti.











