RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023/ Diretta spoglio: Presidente, affluenza, exit poll, seggi

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023, INFO FLASH: COME SI VOTA, AFFLUENZA E ORARI SPOGLIO

Dopo le votazioni ieri domenica 12 febbraio, si riaprono stamane le urne per l’ultima tranche delle Elezioni Regionali Lombardia 2023: quella di oggi lunedì 13 febbraio è la giornata dei risultati per il nuovo Presidente di Regione e per la composizione del prossimo Consiglio regionale. Sarà possibile infatti conoscere i risultati delle Elezioni Regionali Lombardia forse già nel tardo pomeriggio/inizio serata, non appena lo spoglio elettorale procederà con i dati definitivi di questa due giorni di votazioni lombarde e nel Lazio.

Occhi puntati anche sul dato dell’affluenza dopo che nella prima giornata di Regionali 2023 hanno votato circa la metà degli elettori alle Elezioni Lombardia 2018: va detto che si votava però in un giorno solo, ergo occorre attendere i risultati di oggi per capire l’esatto peso dell’astensionismo. Comunque, alle ore 23 di ieri è stata registrata un’affluenza del 31,78%, contro il 73,11% del 2018.

In attesa dei risultati in arrivo in diretta questo pomeriggio (il dato sull’affluenza finale sarà invece disponibile già poco dopo le ore 15, mentre i primi exit poll sui risultati parziali delle elezioni Regionali Lombardia 2023 saranno disponibili alla chiusura esatta delle urne), ecco un utile ripasso per le ultime info sulle votazioni di oggi: urne aperte in tutte le 12 circoscrizioni provinciali in cui è suddivisa la Lombardia, si vota dalle ore 7 alle 15 con lo spoglio elettorale che comincerà subito dopo la chiusura dei seggi (non è previsto ballottaggio, vince chi ottiene più voti).

Capire come si vota alle Elezioni Regionali Lombardia è invece questione piuttosto semplice: ogni elettore, munito di tessera elettorale valida e documento di identità non scaduto, riceverà la scheda elettorale di colore verde (diversa a seconda della circoscrizione provinciale in cui si risiede, ndr) con cui poter votare. Sono 4 le modalità con cui esprimere il proprio voto atto a rinnovare il Consiglio regionale e scegliere il prossimo Presidente di Regione:

– votare per candidato Presidente: non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate

– votare per candidato Presidente e per una delle liste collegate: basta un segno X sul simbolo di una lista e una X sul nome del Presidente

– votare solo una lista: il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato

– voto disgiunto: votare un candidato Presidente e una delle liste a esso NON collegate

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2023: PRESIDENTE LOMBARDIA E SEGGI CONSIGLIO

Attilio Fontana, Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino o Mara Ghidorzi: questi i 4 candidati Presidente che attendono oggi i risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 per capire se la loro coalizione dopo la lunga campagna elettorale – la prima post-Elezioni politiche 2022 – abbia avuto o meno successo. Vincente dal 1992 fino al 2018, il Centrodestra prova a mantenere la maggioranza in Consiglio Regionale Lombardia anche per i prossimi 5 anni: gli sfidanti cel Centrosinistra non sono riusciti a trovare l’accordo per un fronte compatto progressista, con il Terzo Polo che ha optato per la ex vice di Fontana, Letizia Moratti, mentre Pd e 5Stelle si sono federati con l’ex assessore Pd del Comune di Milano, attuale europarlamentare dem, Majorino.

Per capire invece come sarà la composizione del Consiglio regionale – una volta giunti i risultati definitivi delle elezioni Regionali Lombardia-Lazio – il calcolo è piuttosto rapido. Al Pirellone si eleggono in tutto 80 seggi: 2 vanno al Presidente eletto e il secondo candidato Presidente più votato, i restanti 78 invece sono assegnati in circoscrizioni provinciali. Occorre capire se la coalizione vincente supererà o meno il 40% dei voti validi: in caso positivo, la coalizione vincente delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 avrà tra i 48 e i 56 seggi a disposizione; se invece dovesse vincere con meno del 40% ecco che i seggi saranno tra un minimo di 44 e un massimo di 56. La distribuzione dei seggi assegnati nelle singole 12 circoscrizioni prevede: Bergamo 9 seggi, Brescia 10, Como 5, Cremona 3, Lecco 3, Lodi 2, Mantova 3, Milano 25, Monza-Brianza 7, Pavia 4, Sondrio 1, Varese 7.

LISTE CANDIDATI E ULTIMI SONDAGGI VERSO EXIT POLL E RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023

Le coalizioni dei candidati Presidente che potranno ottenere la maggioranza nei risultati Elezioni Regionali Lombardia 2023 sono come già detto 4: ecco qui di seguito i partiti a sostegno dei 4 candidati Presidente e la lista dei candidati consiglieri votabili sulla scheda elettorale, in attesa dei primi exit poll e poi dei risultati definitivi per i singoli partiti che comporranno il prossimo Consiglio Regionale della Lombardia.

– Attilio Fontana: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista civica Fontana Presidente e Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi

– Pierfrancesco Majorino: Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Lista civica Majorino Presidente

– Letizia Moratti: Azione e Italia Viva, lista civica Moratti

– Mara Ghidorzi: Unione Popolare, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Dema

– nomi candidati consiglieri: Milano – Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Lecco – Lodi – Mantova – Monza e Brianza – Pavia – Sondrio – Varese

In attesa di exit poll e risultati effettivi, ecco gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni Regionali Lombardia 2023 realizzati da Ipsos il 27 gennaio scorso, prima del silenzio elettorale: Fontana con il Centrodestra unito era dato vincente con il 45% delle preferenze contro il 33,8% di Majorino e il 19% della candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti; 2,2% per la candidata di De Magistris, Ghidorzi. In termini di voto di lista, il Centrodestra sfiora il 50% grazie al 24,9% di FdI, 13,4% della Lega e 6,5% di Forza Italia; per Majorino invece i sondaggi pre-silenzio davano il 18,4% al Pd, l’8,1% al M5s. Da ultimo, la lista civica Moratti presidente (8,6%) e Azione-Italia viva (7,5) si attestavano al 16,1%.











